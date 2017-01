Nærmere Champions League kommer du ikke

Volden skole har gjort det til tradisjon på etterjulsvinteren å arrangere fotballcup med to spillere på hvert lag.

Helt til å begynne med ble den arrangert på skolen, med både voksne og barn, men siden 2005 har den gått i Verdalshallen som en ren barne- og ungdomsturnering for jenter og gutter i grunnskolealder.

– Vi har funnet et konsept som fungerer, og ser ingen grunn til å endre på det, sier primus motor Frode Sandvik.

De er de eldste elevene på fådeltskolen som står som arrangører, og både elevene selv og deres foreldre hjelper til med gjennomføringen - i år søndag 22. januar.

Ikke bare fotball

Nesten like lang tradisjon som toerlagsturneringen er det at turnforeningen og klatreklubben stiller opp for å gi deltakerne avveksling fra fotballspillingen med andre aktiviteter. Det er også fullt mulig å bare delta på disse aktivitetene, noe som 50-60 gutter og jenter gjorde i fjor.

Faktisk har aktivitetsdagen de siste par årene økt deltakerantallet til over 250, etter at det jevnt over hadde ligget på rundt 200 i mange år.

– Stikk i strid med utviklingen i årskullene, der det blir færre og færre, så det er vi stolt over, sier Frode Sandvik.

Påmeldingen til nå i år har vært omtrent som før om årene på samme tid, men erfaringsmessig kommer det til en god del like før påmeldingsfristen, som er torsdag 12. januar. I år lokker arrangørene med noe helt spesielt.

Selfiepokal og trøyetrekning

De har nemlig gjennom Coerver, som er hovedsponsor for turneringen, fått tak i en tro kopi av Champions League-pokalen og to signerte trøyer fra Real Madrid.

– Pokalen har vi bare til låns, men alle kan få ta selfies eller andre bilder av seg selv og vennene sammen med den. De to Real-trøyene, som er signert av mange av de største stjernene som Luca Modric og Ronaldo, kommer vi til å trekke vinnere av blant alle som har meldt seg på - enten de er med i fotballturneringen eller bare på de andre aktivitetene, sier Sandvik.

For de som ikke er aller heldigst, er det også mulig å vinne andre premier fra Coerver, som treningsklær, jakker, gymbager, kapteinsbind, skotørkere, leggbeskytterholdere og reflekser.

– Jeg gjetter på at vi har fått premier til en verdi av mellom ti og femten tusen kroner, sier Frode Sandvik.

Skeptisk til å utvide mer

Alle elevene i Verdal fra 1. til 10. klasse har fått invitasjon gjennom skolen til å delta. Volden skole drømmer om rekorddeltakelse i år, og Sandvik forteller at de har vurdert om levangselevene skulle bli invitert på samme måte.

– Spørsmålet er om det er gjennomførbart. Neppe i dagens format, i så fall måtte vi kanskje ha hatt turneringen over to dager. Vi har ikke så lyst til å endre på noe som fungerer så bra som det gjør heller. Ett år hadde vi turneringen på en lørdag, og det var ikke like populært. Vi får se. Det viktigste nå er å fortsette suksessen nok et år, og det ligger vi godt an til å klare, sier Frode Sandvik.