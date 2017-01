Nyttårscupen starten på noe stort

Marthe Enlid kunne løfte pokalen etter at Byåsen vant historien første nyttårsturnering i fotball for damer i Vukuhallen. I finalen møtte Byåsen 2.divsjonslaget Orkanger. På tredjeplass kom Byåsen 2 som vant foran Verdal 1. I B-sluttspillet var det Ranheim som stakk av med seieren, foran Verdal 2.

Kickstart

Det var Verdal IL damer senior som stod som vertskap i Vukuhallen.

- Vi er godt fornøyd med den første nyttårscupen som vi ønsker å utvikle til en kickstart for damer på seniornivå i Midt-Norge og Jämtland. Vårt mål er at det skal bli en kvalitetsturnering. Vi har fått en bra start med å få med lag som Byåsen, Orkanger og Järpens IF. Neste år satser vi på at vi får med Trondheim Ørn og Östersund, sier turneringsleder Håvard Auran.

Han forteller at ideen til turneringen kom i desember, så det har gått fort fram til arrangementet.

14 lag deltok i Vukuhallen lørdag. Auran er også fornøyd med publikumsoppmøte, selv om det det ble noe glissent på tribunen mot slutten. Noe som naturlig nok skyldtes at det var gjestende lag som møttes i finalen.

Lokale sponsorer

For å få arrangementet i havn har ildsjelene hatt gode samarbeidspartnere, blant annet hovedsponsor Trøndelag Betongsprøyting AS. Premiene var sponset av premieskapet.no og G-sport ved AMFI-senteret i Verdal.

Hovedpokalen må vinnes tre ganger før den forblir klubbens eie.