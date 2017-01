- Er ikke bernaisesaus harry?

Skogningen Eldar Rønning (34) er deltager i det populære tv-konseptet "Mesternes mester". Her møtes gamle (og unge) idrettshelter til konkurranser og sosialt samvær på en solfylt plass i Europa under Dag Erik Pedersens programledelse.

Laget middag

I første episode fikk seerne se deltakerne konkurrere i tre øvelser, og innimellom er det glimt fra det sosiale livet som følger i slike program. Helt på slutten av programmet får vi se at gutta lage middag til jentene. Eldar Rønning får instruksjoner fra Frode Grodås når de to sørger for sausen. Den tidligere landslagskeeperen er imponert over skogningens ivrige visping av egg og smør.

Eldar tviler litt på resultatet til å begynne med og lurer på hvordan sausen blir mottatt av det motsatte kjønn.

- Jeg har inntrykk av at damer synes bernaisesaus er harry, sier Eldar til protester fra de andre på kjøkkenet.

Middagen blir en suksess, der deltakerne ser tilbake på dagens konkurranser.

Olympiske omgivelser

Det var i begynnelsen av september Rønning dro til Peloponneshalvøya i Hellas, sammen med Frode Grodås (fotball), Anita Moen (langrenn), Else-Marthe Sørlie Lybekk (håndball), Bartosz Piasecki (fekting), Anders Jacobsen (skihopp), Ine Barlie (bryting), Tonje Sørlie (boksing), og Helene Olafsen (snøbrett).

Eldar ligger etter første runde på en femteplass med 19 poeng. Konkurransen ledes av Helene Olafsen.

Konkurranseinstinktet våknet

Adresseavisen snakket med Eldar like etter premierefesten som var i Oslo tidligere i uka. Han forteller at han før konkurransen i Mesternes Mester var litt nedpå konkurransemessig.

- Jeg hadde vært litt småsjuk og i dårlig form da jeg kom. Jeg var ikke helt på hugget, men etter én øvelse våknet konkurranseinstinktet. Det var artige øvelser, som alle kan gjøre på tvers av idrettsbakgrunn og alder.

Sørli en kjempekar

Eldar Rønning gir spesiell komplimenter til en annen trønder som er meg i Mesternes mester, den tidligere toppalpinisten Odd Sørli fra Oppdal.

- Odd Sørli var et kjempebekjentskap, han er en fantastisk mann. Han har en sånn utstråling og måte å være på som gjør alle glad. Etter noen lørdager i januar tror jeg Odd Sørli blir veldig populær i Norge. Han er en person du blir glad i, sier Eldar Rønning til Adresseavisen.