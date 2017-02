Lærådal'n er best i fotball

Kvinner fra hele Verdal og omkringliggende byer og bygder gjorde opp i fotballturneringen i Verdalshallen lørdag. Til slutt stod Leirådal og Rivalan igjen på parketten til finale, en finale som førstnevnte var relativt overlegen i - og vant 3-0 i den seksten minutter lange kampen.

Noe komplett leirådalslag var det strengt tatt ikke, men Nora Sagvold og Ingrid Borgen kan med rette kalle seg ekte «lærådalinga». Passende nok var det nettopp de to som scoret de to første målene i finalen, før Hanna Sørensen fikk æren av å sette punktum med kampens tredje og siste mål.

– Vi må hedre fotballbygda Leirådal, fastslår Nathalie Støfringshaug etter finaleseieren, og får gjenkjennende nikk fra Ingrid Borgen.

– Nå er Leirådalen satt på kartet!

Toppscorere

Sørensen ble lagets toppscorer i turneringen med fem mål, foran Ingrid Borgen med fire og Liva Vollan og Nora Sagvold med tre. I tillegg scoret Erika Dagsvik, Frida Indahl og Hedda Winnberg ett mål hver.

Aller flest mål i Øra trafikkskoles damecup var det imidlertid Martine Landsem på Diamond Girls som stod for, med sine sju scoringer.

Hos finalemotstander Rivalan, som gikk målløse av banen i den siste kampen, var det Ida Kvernmo som ble toppscorer. Hun satte ballen i mål fem ganger, mens Julianne Oldren Sellæg scoret to, Stine Østborg ett og Gøril Sørmo også ett mål i løpet av turneringen.

Vant talentprisen

I tillegg til stor pokal til vinnerlaget og en litt mindre pokal til det andre finalelaget, vanket det premie til turneringens toppscorer samt ble utdelt en talentpris til beste spiller under 18 år. Naturligvis et gavekort hos hovedsponsoren, som gjør oppkjøringen en tusenlapp billigere.

Hanna Sørensen stakk av med talentprisen.

– Noe keepertalent er hun ikke, gliser Frida Indahl og henspeiler på at de to eneste målene som Leirådal slapp inn i turneringen var med Hanna mellom stengene. Finalescoringen og de fire andre målene hun stod for viste imidlertid mer av fotballtalentets sanne jeg. Også i utendørsfotballen har hun vist seg som en måljeger i mange år.

Verdalsspillere

Alle jentene på vinnerlaget skal i år spille for Verdal i jakten på opprykk fra 3. divisjon. Noen feiring av tittelen var det lite rom for, idet treningskamp med de blå og hvite ventet på søndag.

– Hva synes dere om slike turneringer?

– Det er bra trening, sier Hedda Winnberg.

– Det er også viktig at man setter jentene litt i fokus, innskyter Frida Indahl.

– Og så fikk vi vist at vi er bedre enn Vinne og alle de der andre lagene, kompletterer Winnberg.

På vegen mot seriestart kan jentene for øvrig glede seg til treningsopphold i Gdansk i påsken.

– Jeg hadde håpet på Spania, smiler Erika Dagsvik.

– Det kommer til å være ganske grei temperatur i Polen på den tida også, beroliger de andre jentene.