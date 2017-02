Debuterte i eliteserien i futsal

Anders Romsøy Johansson fra Røra har flyttet til Oslo, der han studerer ved Norges idrettshøgskole.

Flest kamper for Vuku

Etter noen kamper for Steinkjer i 2012-sesongen, spilte han for rekruttlaget til Verdal i 2013, mens han de tre siste sesongene har vært Vuku-spiller. Etter flyttingen sørover ble det også noen kamper i 3. divisjon for Nordstrand i fjor høst.

Denne helgen ble det imidlertid eliteseriespill for den tekniske midtbanespilleren, som var med på KFUM Oslo futsals lag i kampen mot Nordpolen under serierunden som ble avviklet i Bodø.

– Anders var på banen, og fikk mye spilletid. Fin kamp av Anders i dag, oppsummerer futsallaget på Innherred.nos forespørsel.

Tapte med to mål

Toppoppgjøret endte riktignok med 2-4-tap. Lagkompis Håkon Bondevik Haga reduserte til 1-2 før pause, men KFUMerne var ikke helt på etter hvilen og slapp inn to nye mål ganske raskt. Da hjalp det lite at Haga pyntet på resultatet med sitt og lagets andre mål på tampen.

KFUM er nummer fire etter 15 spilte kamper. Sjarmtrollan leder eliteserien ganske klart, mens det er tett mellom Nordpolen, Vesterålen og KFUM på de neste plassene. Videre følger Sandefjord, Vegakameratene, Vadmyra, Hulløy, Grorud og helt i bunn Krohnsminde.