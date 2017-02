Levangsbyggen Roar dro ut for å være volleyballtrener i Zambia

Gjennom jobben som trener for det zambiske volleyballforbundet (ZAVA) får Levanger-gutten jobbe med favorittidretten hver eneste dag.

– Idretten har gitt meg mange gleder både på og utenfor banen, og derfor føles det flott å få muligheten til å gi noe av det samme tilbake gjennom denne utvekslingen. Det er ganske kult å tenke på at idretten har brakt meg til Afrika, forteller Roar.

Idrettsgleden viktigst

Siden 1997 har over 400 idrettsengasjerte norske ungdommer deltatt i utvekslingsprogrammet Idrettens fredskorps i regi av Norges idrettsforbund (NIF). Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale arbeid og er tuftet på idrettens grunnverdier: Glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Roar Munkeby Fenne har vært innom fotball (Sverre IK), skiskyting (Frol IL) og volleyball (Frol IL) siden han begynte med organisert idrett som seksåring. I løpet av det ti måneder lange oppholdet i det sørlige Afrika bidrar han og de andre frivillige med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn.

Idrettsgleden har hele tiden stått i sentrum for Roar.

– Selv om jeg ikke har vært den mest talentfulle innen idrett, har jeg vært med fordi det er artig. Det er det som har drevet meg videre, og det er derfor jeg er her nå. Det er artig å kunne bidra til å spre idrettsglede, sier han.

Oppfordrer andre til å søke

Selv om det er hans oppgave å lære opp andre, føler han at han får like mye igjen – både på et personlig og faglig nivå. Derfor anbefaler han andre idrettsengasjerte ungdommer til å søke som idrettsfredskorpser.

– Du får en utrolig verdifull erfaring. Noen tenker kanskje at det bare er noe folk sier, men man forstår det ikke før man har vært her. Det er lærerikt, det er artig og det gir et godt nettverk og venner for livet, sier Roar Munkeby Fenne.