Froling rask i skisporet

Denne helga er det norgescup på Voss for langrennsjuniorene i Norge. Innherred har seks løpere med, og blant dem er Frols Magnus Norøy som åpnet helga med en knallsterk prestasjon på ti-kilometer i fri teknikk.

- Veldig fornøyd

Norøy, som konkurrer i klassen M19-20, slo til med en imponerende 8. plass i klassen. Gutten fra Frol er født i 1998, og er dermed blant dem som fyller 19 år i 2017 som konkurrer i klassen. Mange av dem han konkurrerer i mot er altså ett år eldre enn ham. I mål var han ett minutt og fjorten sekunder bak vinner Vebjørn Hegdal fra Larvik. Han ble beste nordtrønder og nest beste trønder. I klassen var det totalt 170 løpere som deltok, og en åttendeplass er intet annet en meget solid av den lovende Frol-løperen.

- Jeg er veldig fornøyd med resultatet i dag. Formen har vært stigende helt siden forrige norgescup. Jeg visste at jeg fort ville være blant de tretti beste, sier Norøy til Innherred etter løpet fredag.

Trøkket til

Magnus Norøy forteller videre at han virkelig fikk utnyttet kapasiteten hans i løypene på Voss.

- Løypene her passer meg perfekt! Det er mange motbakker og få lette partier. Det var også veldig løst i løypa ettersom over 800 løpere hadde gått i løypa to ganger før meg. Jeg følte jeg fikk utnyttet kapasiteten min bra i dag, forteller han før han fortsetter:

- Jeg åpnet hardt og bare kjørte på alt jeg hadde hele veien. Underveis ante jeg ikke at løpet var såpass bra ettersom jeg hadde et tidlig startnummer. Når seedet gruppe begynte å passere på mellomtidene gikk det opp at dette var et bra løp.

Norøy mener han kan varte opp med to nye gode løp lørdag og søndag da formen kjennes meget bra ut.

Lokale resultater

Leirådal stiller med to løpere på Voss denne helga. Magnus og Ragnhild Sivertsen skal måle krefter i henholdsvis M19-20 og K18. Magnus ble nummer 46 og var med det to minutter og tjuefire sekunder bak vinneren. Ragnhild endte på en 33. plass. Hun var ett minutt og femtitre sekunder bak førsteplassen. For henne var det fem-kilometer som sto på dagens program.

Aasguten stiller også med flere løpere denne helga. Henrik Einangshaug noterte seg for en 126. plass i M17. Einangshaug var fem minutter og ni sekunder bak vinneren. Klubbkamerat Kristian Evenhus som konkurrer i samme klasse ble nummer 152. Kristian var seks minutter og trettiåtte sekunder bak førsteplassen. Emil Veien, som konkurrerer i M19-20, endte på en 141. plass fem minutter og fire sekunder bak vinneren.

Lørdag står sprint i fri teknikk på programmet, mens det er klassisk langdistanse på søndag.