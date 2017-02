Nye bestenoteringer, men pallen glapp

Fredrik Vehus Skjerve og Erle Musum Lyng representerte Verdal FIK og Nord-Trøndelag friidrettskrets under UM i mangekamp i Sandnes i helga. Fredrik stilte i 7-kamp i klasse gutter-16, mens Erle målte krefter i 5-kamp i klasse jenter 15. For begge ble det ei helg som skaffet dem nye personlige rekorder. Likevel var det akkurat litt for lite til å klatre opp på pallen. Ifølge rapportene fra sørlandsbyen var de to utøverne likevel godt fornøyde med sine prestasjoner.

Fredrik

Med unntak av kuleresultatet på 9,66 meter ble det for Fredrik nye bestenoteringer i de øvrige øvelsen på dag 1. 60-meteren gikk unna på 8,25, lengderesultatet ble 5,30 og i høyde gikk han over 1,58. Fredrik lå med det på tredjeplass etter første dag.

På andre dag gikk hekkeløpet unna på 10,14 sekunder. Fredrik hadde håp om ny pers i stavhopp, og siktet seg inn på 3 meter. Han måtte til slutt likevel gi seg på 2,80, som likevel er ny pers med 10 cm. Fredriks argeste konkurrent om bronsemedaljen, Simen Guttormsen fra Ski har stav som sin sterkeste øvelse. Simen hoppet 4,30, og gikk dermed forbi Fredrik i sammendraget. Planen var dermed å ta innpå forspranget i siste øvelse, 800-meter - en øvelse hvor Fredrik normal skal kjempe i toppen. En litt sår hals utover søndagen gjorde at formen ikke var optimal. Fredrik slo Simen med knappe 2 sekunder, men det var likevel ikke nok til å gå forbi i sammendraget. Verdalsutøveren endte til slutt på poengsummen 3258. Klassen ble vunnet av Markus Rooth fra Tjalve med 4687 poeng.

Erle

Erle dro på sitt første UM, og sin første mangekampkonkurranse med håp om nye personlige rekorder og pallplass. Jentene hadde alle 5 øvelser på søndag. I åpningsøvelsen 60-meter hekk gjorde Erle en flott figur med 2. plass på tiden 9,76 sekunder. Øvelse 2 var høyde, og her hadde Erle forventninger om å hente mange poeng siden dette er den øvelsen hun normalt presterer best i. Slik gikk det ikke denne dagen. Hun bommet i favorittøvelsen og hoppet 1,46 meter - 9 cm under pers. Til tross for en dårlig dag i høyde, beholdt hun 2. plassen etter 2 øvelser. Kule var neste øvelse på programmet. Her ble det også ny pers med 8,54 cm. I denne øvelsen dro imidlertid kusinene, Emelia og Unni Tveitå fra Otra il fra med kjemperesultater på henholdsvis 12,53 og 12,14 meter. Tveitåjentene var også sterke i lengdegropa, og etter lengdekonkurransen var Erle skjøvet ned til 4.plass. Erle var likevel fornøyd med ny pers på 4,57 meter.

Siste øvelse var 600 m. Her håpet Erle på å kunne distansere Tveitåjentene, som normalt har 600-meter som sin dårligste øvelse, slik at hun kunne gå forbi Unni i sammendraget. Avstanden ned til Unni med 6,5 sekunder ble imidlertid litt for lite til å slå henne i sammendraget. Erle tok likevel seieren på 600-meteren, hvor hun spurtslo Lakeri Ertzgaard fra Tjalve IL. Erle var veldig fornøyd med denne prestasjonen, til tross for at hun ikke klarte bronsemedaljen. Hun endte til slutt på 4. plass med 2913 poeng, bare 51 poeng bak bronsemedaljen. Klassen ble vunnet av Emelia Tveitå, Otra IL, med poengsummen 3172.

Ny sjanse

Erle får nye sjanser om to uker da UM i enkeltøvelser går av stabelen i Bærum. Dit drar hun sammen med Fredriks søster, Sigrid Vehus Skjerve, tillegg til Kine Myhre, Ole Woldseth Ytterlig og Emiliano Vuillermoz fra Frol IL.