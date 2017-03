Oskar Hynne går tilbake til Vuku

De siste sesongene har Oskar Hynne vært en av Vukus aller viktigste spillere. Leirådalingen har scoret enormt med mål, og det gjorde at Levanger FK fikk øynene opp for den unge spissen. Like før jul ble han klar for klubben i OBOS-ligaen, men det oppholdet ble ikke som han hadde håpet på.

Misfornøyd

Da Innherred pratet med Hynne etter overgangen var det en spent spiss som hadde signert for Levanger.

- Dette er utrolig artig! Jeg har fått en stor mulighet til å satse for fullt på fotballen nå. For meg er målet å utvikle meg enda mer som fotballspiller, sa han den gangen.

Han påpekte også at LFK virket som å være et fint sted å utvikle seg på, og han skulle virkelig gripe denne muligheten. I tillegg hadde han et håp om å få prøve seg noen minutter i OBOS-ligaen i løpet av sesongen.

Oppholdet ble imidlertid ikke som han hadde forespeilet seg. Og det hele har endt med at han drar tilbake til Vuku.

- Grunnen til at jeg forlater Levanger er at det rett og slett ikke ble som jeg hadde sett for meg. Jeg følte ikke helt at jeg ble satset på. Derfor føler jeg det er rett for meg å gå tilbake til Vuku, forteller Oskar Hynne til avisa.

I LFKs treningskamp mot Nardo, som endte 1-1, var det nettopp leirådalingen som sto bak Levangers eneste mål og dermed berget et uavgjortresultat.

- Skal bøtte inn mål

Nå er alt fokus rettet mot den kommende sesongen på Elman stadion. Hynne satser på nok en sesong med masse fulltreffere.

- Jeg skal bøtte inn mål, sier han med et glimt i øye.

Vuku skal spille i den nye kretsligaen, og nivået er atskillig høyere enn hva det var i fjorårets 4. divisjon.

- Målet vårt er å berge plassen, slik at vi virkelig kan etablere oss i den nye divisjonen, forteller Hynne.

Gutten fra Leirådal debuterte allerede som 16-åring for Vuku ifølge NFFs offisielle nettside. I 2014-sesongen spilte han hele 21 kamper for moderklubben, og noterte seg for fire scoringer. Året etter ble det 23 kamper og åtte mål, mens det i år ble altså 19 mål på 20 kamper. Han har altså et målsnitt på 0,48 for Vuku i 4. divisjon, noe som er intet annet en meget imponerende av en spiller som har vært under 18 år i de tre sesongen han har spilt for klubben.

Nye fjes

Flere spillere har forlatt Vuku siden fjorårssesongen, og deriblant Even Pedersen og Jøran Wass som har meldt overgang til Verdal ILs herrelag. Nå har derimot Vuku vært aktiv på overgangsfronten, og flere nye fjes har tatt turen inn i Vukuhallen den siste tiden.

- Vi har vært heldig og samtidig gjort et kjempejobb på overgangsmarkedet. I helga falt mye på plass, forteller hovedtrener Paul Helge Sagøy til Innherred.

De nye signeringene er Mikael Frantzen Rønningen og Ørjan Hilmo Øverås fra Tydal, Erik Bentzen og Hallvard Falch som begge har en fortid i LFK, og Ola Strand som har en fortid i Verdal, Levanger og Vinne.

Med alle disse nyervevelsene klare, ser det meget positivt ut for Vuku foran 2017-sesongen.