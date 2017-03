Syklistene lager skifest

Lørdag 1. april arrangeres Tour de Tomtvatnet Vinterfestival for første gang.

–Dette er en familiedag lik barnas skidag i Granåsen. Vi ønsker å få til noe av det samme med Vulusjøen og Skallstuggu som utgangspunkt. Om vi ikke klarer å trekke 15.000 som i Trondheim, håper vi å se store og små delta i vinterfestivalen med Innherreds vintereldorado på Vulusjøen som ramme for arrangementet, sier Salater. Han er ny styreleder i Tour de Tomtvatnet.

Tiårsjubileum

–Vi feirer tiårsjubileum for sykkelrittet i år og har forsøkt oss på å arrangere skirenn under samme paraply de siste år med vekslende hell. I jubileumsåret tar vi mål av oss å få til tre gnistrende arrangement for ski, sykkel og løp, en ny Tour de Tomtvatnet trippel. Alle med en folkelig og familievennlig profil, slik vi kjenner det fra sykkelrittet, utdyper Salater.

Vinterfestivalen er en videreføring av Tour de Tomtvatnet på ski, en mer familievennlig utgave av et ordinært turrenn på ski, beskriver Olav Salater.

–Det blir aking for de aller minste, skileik for ungdommen og turløyper i ulike distanser for de som vil ta seg en skitur denne dagen. Skiglede og friluftsliv står i fokus, ikke nye personlige rekorder og blodslit ute i løypene.

Med seg i den erfarne arrangørstaben har han Frol IL, Sportsklubben Nessegutten og Skallstuggu med Christian Green i spissen.

–Vi har fått med oss et «dream-team» med erfarne og energiske folk som garanterer for en god opplevelse for de som deltar på vinterfestivalen. Når vi skriver april varmer vårsola også litt ekstra på Vulusjøen, smiler Salater.

Smørehjelp

For de som stiller uten nevneverdig smøreekspertise, vil det være kyndige fagfolk tilgjengelig på arenaen for å bidra med tips og råd, sågar smørehjelp.

Pangstart for nye eiere Folk strømmet til reåpningen av Skallstuggu i formiddag.

–Vi har også et samarbeid med Utstyrsbua som har langrennsutstyr å låne ut for de som har behov for det. Kom som du er med det utstyret du har, er vår oppfordring til alle som har lyst til å oppleve en trivelig dag på fjellet. Det blir flotte premier og en «afterski light», tilpasset familiekonseptet, røper Salater.

–Påmeldingen åpner i disse dager og det er mulig å melde seg på helt fram til start, informerer Salater.