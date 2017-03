Ny mann i idrettsrådet i Verdal

Leder i Verdal idrettsråd, Paul Elvebø, kan melde om veldig god deltakelse på årets årsmøte. Nesten 30 representanter møtte opp, fra 16 ulike klubber i kommunen.

– Det er kjempeartig, sier Elvebø, som selv ble gjenvalgt som leder for nok et år.

Styremedlemmer, valgkomité og revisorer

Øvrig styresammensetting ble: Nestleder Marius Tingstad (Vinne skilag), ny for ett år, styremedlem og kasserer Hege Anita Austad (Verdal IL), gjenvalgt for ett år, styremedlem Ann Sissel Vehus (Verdal Friidrettsklubb), ny for to år, styremedlem Johannes Rosvold (Ness IL), ny for to år og varamedlem Roy Aasheim (Inndal IL), ny for ett år.

Ann Sissel Vehus er oppnevnt av Bedriftsidrettskretsen, og har Ingrid Sørgjerd som varamedlem for seg.

I valgkomiteen ble det gjenvalg på leder Ronny Aksnes fra Verdal Turnforening, med Liv Inger Hynne (Vuku IL) som ny medlem for to år. Christer Langland (Verdal IL) og Ove Haugrud (Verdal IL) fortsetter, ingen av dem var på valg i år.

Kjell Ness fortsetter som den ene av to revisorer, han var heller ikke på valg. I tillegg får han med seg Frode Resve, som er ny for to år.