Ny generalsponsor i boks

Daglig leder Hroar Stjernen har strie dager nå rett før seriespillet braker løs.

Derfor var det nok en lettelse at Midt-Norges største boligbyggelag har valgt å forlenge avtalen med fylkets beste fotballag.

I tillegg øker TOBB bidraget, slik at de nå blir generalsponsor for LFK på linje med NTE.

Det var derfor en fornøyd daglig leder, som sammen med Torkil Iversen og Torbjørn Sotberg fra TOBB, signerte avtalen på klubbhuset onsdag formiddag.

Passert fem millioner

Hroar Stjernen vil ikke snakke så mye om beløp, men bekrefter at avtalen med boligbyggelaget er rundt en halv million kroner.

Og det er gode penger for LFK. Stjernen forteller at de nå har passert fem millioner kroner av sponsorbudsjettet, men fortsatt gjenstår den noen kroner før målet om 5, 8 millioner kroner er oppnådd.

- Det har blitt noen telefoner ja, kan den daglige lederen bekrefte.

Og det kan vi forstå når Stjernen forteller at klubben har vært i kontakt med 117 samarbeidspartnere med spørsmål om de vil være med videre.

- De aller fleste er positive, og det er vi glad for. Vil ikke næringslivet være med oss, så blir det vanskelig å satse på det nivået som kreves.

Han forteller videre at han nylig har vært på besøk i Namsos og Overhalla, og der var det positive signaler fra noen bedrifter om at de ønsket å være med å bidra til alt det positive som skjer på Moan, og det er godt nytt for den hardtsatsende OBOS-ligaklubben.

Haster med keeper

Det var ellers svært hektisk på Moan onsdag. Både hovedtrener Magnus Powell og sportssjef Andreas Holmberg var travelt opptatt med å sondere terrenget etter en ny keeper.

Lloyd Saxton, er som tidligere nevnt, ute til sommeren etter ankelskaden han pådro seg før treningskampen mot Kristiansund sist helg.

Nå må altså LFK ha en ny keeper komme på plass, før de setter seg på flyet sørover og skal møte Ull/Kisa i serieåpning andre april.

Klubben har vært kontakt med Rosenborg om å leie deres tredje keeper Julian Faye Lund, men det var desverre ikke mulig.

Derfor må Levanger fortsette søket, og det letes bredt, bekrefter Hroar Stjernen.

Ja, nå må det jobbes nærmest døgnet rundt. Vi ønsker primært en keeper som kan utfordre Ola Rygg, men nå like før seriestart er det ikke så lett å finne en ledig keeper som har de kvalitetene vi søker, og det er kanskje en grunn for at de som er kontraktsløse i dag ikke har funnet seg ny klubb ennå heller, sier han lakonisk.

I tillegg til dette, så mangler LFK fortsatt sponsor for arm og skulder på spillerdrakten.

Hroar Stjernen & co blir ikke arbeidsledig med det første.