Kommer til Verdal med heftig motorcross-show

I sommer kommer motorcross-kjøreren Stig Aron Frøseth og snøscooter-kjøreren Maria Sandberg til Verdal med et show litt utenom det vanlige.

Sandberg begynte sin karriere som snøscooter-kjører, men tok i 2015 steget videre til motorcross, og er i dag en av få kvinnelige utøvere som driver med sporten.

Frøseth har mange års erfaring fra motorcross og ble blant annet Nord-Europas første til å lande forlengs salto med motorsykkel. Begge utøverne har blitt godt kjent i Skandinavia for sine elleville interesser.

Farlige triks

Fra 1. til 10. juni legger de ut på turne, hvor de besøker fem nordnorske byer. Først ut er Verdal, nærmere bestemt ved Verdal videregående, hvor arrangørene skal ha med seg det de kaller verdens største mobile hopp og landingsramper.

I tillegg til Frøseth og Sandberg skal arrangørene ha med seg flere kjente utøvere, uten at de nå røper hvem dette er.

- Med hopp på over 20 meter over bakken vil utøverne utføre noen av verdens farligste triks. Alt fra triks hvor utøveren svever fritt over sykkelen, til salto-kombinasjoner, skriver Stig Aron Frøseth i ei pressemelding.