Vidar varter opp med en utfordring

Bua hjelper gjerne.

–Vi har ti nye sykler til disposisjon, lokker Vidar Aksnes ved Bua Levanger (tidligere «Utstyrsbua»). Han har samtidig en utfordring på lur. Syklene kan i likhet med annet sportsutstyr ved Bua lånes helt gratis, men denne gang kan du beholde sykkelen helt fram til 13. juni, og nettopp her ligger utfordringen, samt fire forpliktelser. Som alle burde være fullt overkommelige:

Tren mot et mål

Delta på ukentlige treninger.

Sykle en av Tour de Tomtvatnets (TdT) løyper 10. juni (hele distansen, eller start fra Markabygda).

Sykle i Bua Levangers vest på alle treninger og ritt.

Ta godt vare på sykkelen, inkludert vask og stell, samt sørge for at den holdes låst og lagres innendørs.

–Bua Levanger stiller med sykkel, følger opp service og eventuelle problemer som måtte oppstå. Vi stiller også med en ansvarlig på alle treninger og TdT-ritt. I tillegg skaffer vi både vest og hjelm, informerer Vidar Aksnes.

Splitter nye sykler

De ti syklene ble tidligere i år gitt i gave til Bua av nettopp Tour de Tomtvatnet. Nå håper Aksnes at lånetilbudet til innbyggere som ellers ikke har den store tilgangen til terrengsykler appellerer, og at Bua på den måten kan gi noe tilbake til et arrangement som gjerne vil nå bredden og massene mer enn eliten. Er du nysgjerrig på utlånsmuligheten, er Vidar Aksnes i så fall riktig person å kontakte. Bua Levanger finner du som egen nettside, via Facebook eller selvsagt også fysisk, med beliggenhet på Leira (adresse Gamle kongeveg 92a).

Skal du delta på Tour de Tomtvatnet 10. juni? Ja Nei Vet ikke Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Skal du delta på Tour de Tomtvatnet 10. juni? Ja 29%

Nei 58%

Vet ikke 12% Du har allerede stemt 24 stemmer

–Hvis vi kan få ti personer til å bli litt mer fysisk aktive enn tidligere, er det flott, poengterer Vidar Aksnes. Bua Levanger startet som «Utstyrsbua», som en av de første i landet, og er i dag et partnerskap mellom Levanger kommune, LevaFro, Nav Levanger, Levanger frivilligsentral og Levanger idrettsråd.

Gratis

Målet er å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet. Her finnes et svært utvalg sports- og turutstyr i alle varianter og størrelser, og utlånsordningen er som kjent gratis.

–Vi heier spesielt på barn og unge som vil ut og røre seg, heter det i profileringen av Bua.