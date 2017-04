Skøynar er også klar for turorienteringssesongen

Alle dem som liker å komme seg ut i skog og mark, og samtidig lete opp de røde og hvite postene, har også sin sesongdebut kommende helg.

Skøynartrimmen for 2017 har sin åpningsdag lørdag klokken 12. Oppmøteplass er Offersteinen i Veskemarka på Levangernesset, mens parkering er ved gamle Nesheim skole.

Flere alternativer

I tillegg til Veskemarka vil man i år også finne poster med utgangspunkt i Bumyra i Markabygda, Stokkvola og Strømsåsen i Åsen, Høgåsen mellom Ronglan og Ekne og Grønningen i Skogn.

Alle turalternativene vil ha fargekode fra grønn (enklest) til svart (krevende). Løypelengden varierer fra 1,5 kilometer til cirka sju kilometer.

OK Skøynar har i år også gjort klar en «Turkonvolutt», som inneholder kart over de seks turalternativene, stemplingskort og et infoskriv på hvordan du finner fram til de ulike utgangspunktene for turene.

Det vil også være informasjon om hvordan du kan «klippe» postene på nettet. Alle postflaggene har en egen kode som du noterer sammen med nummeret på posten. Denne registrerer du så via Skøynar sin hjemmeside.

«Turkonvolutten fås kjøpt hos Esso i Åsen, Nærbutikken på Ekne, Coop Extra, Skogn og Bunnpris på Nesset. Konvolutten koster 200 kroner.

Kaffe og himmelsprett

Kristi Himmelfartsdag – 25. mai klokka 18 vil Skøynar etablere seg ved gapahuken nær Vollbekken bru på Stokkvola. Dette er for øvrig i nærheten av post 22.

–Da byr vi på kaffe og «nogo attåt», men vil du steke pølser eller noe annet godt må du ta med dette selv. Bålvarme skal vi sørge for.

Det sier Alf Dagfinn Ringstad, som er en av ildsjelene bak turorienteringstilbudet.

Han forteller at dette er et populært tiltak, og det har vært en fin økning de senere åra. Klubben har hatt dette tilbudet hvert år bortsett fra to siden klubben ble stiftet i 1976.

Postene vil henge ut til 8. oktober, og registreringskortene må være innlevert senest 10. oktober.

De som registrerer på nett trenger selvsagt ikke å levere inn kortene.

Trenger du nærmere informasjon kan du på inn på Skøynar sine hjemmesider.

–Vi håper så mange som mulig benytter muligheten til å komme seg ut i naturen. Turorientering er et fint supplement til Ti på topp. Begge deler er et godt bidrag til folkehelsen. Kom dere ut og god tur, oppfordrer Alf Dagfinn Ringstad i OK Skøynar.