Vellykket dag for judoklubben

Bildegalleri Full trøkk i Trønderhallen Judoutøverne ga alt under norgescupen på Levanger.

Vel gjennomført

Lørdag gikk et av norgescuparrangementene i judo av stabelen i Trøndehallen. Levanger Judoklubb fikk skryt fra de som hadde tatt turen til Røstad.

Da Innherred tok en prat med Levanger Judoklubbs Johnny Lund etter endt arrangement var det en fornøyd mann avisa møtte på.

- Arrangørstaben fikk mange godord fra de tilreisende for gjennomføringen av stevnet, forteller han før han fortsetter:

- Et stevne av dette kaliber er en utfordring med tanke på logistikk og alt utstyr som skal på plass og ryddes sammen. Men med en stor stab av ildsjeler fra arrangørklubben som bidro på forskjellig vis gikk det knirkefritt for seg.

Dette var et såkalt Åpent Trøndersk Mesterskap, og det har altså status som norgescupstevne.

God lokal innsats

Det var omkring 150 deltakere som målte krefter i Trønderhallen denne lørdagen, og blant dem var det hele 15 norske og fire svenske klubber som var representert.

Arrangørklubben hadde med seksten utøvere i ilden.

- Det var en fin blanding av erfarne ungdommer og juniorer som satser på norgescupen, og en del mer ferske utøvere som bruker stevnet på hjemmebane til å prøve seg på et nasjonalt nivå og skaffe seg kamperfaring, påpeker Lund til Innhrred.

Det skal også nevnes at Levanger Judoklubb hadde med tre aktører i dommerstaben.

Lokale resultater

Det var flere pallplasser blant de sekste utøverne som deltok for Levanger Judoklubb.

Elise Bjørås ble nummer to i U15J-44. Emmeli Ertzaas vant både U15J-63 og U18J-63. Ole Johan Otlo tok en delt tredjeplass i U15G-46. Lukas Leonhardsen havnet på tredjeplass U15G-66. Sander Næssan vant U15G-66, og ble nummer tre i U18G-66. Mathias Eriksen ble nummer to i U15G-66. Inez Marie Lysne-Ness kom på en tredjeplass i U18J+70. Rohullah Ramazani ble nummer fem i U18G-66. Martin Hynne havnet på en andreplass i U18G-90 og ble nummer to også i U21H-90. Hynne konkurrerte også i ÅpenH-100, og kom han på en delt tredjeplass. Ragnhild Holbø kom på en andreplass i U21D-52. Lavrans Lysne-Ness vant U21H-90.