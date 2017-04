Poengdeling for Levanger - igjen

Jerv 2-2 Levanger Vi fulgte kampen direkte Innherred ga dere oppdateringer minutt for minutt.

Jevnspilt førsteomgang

Søndag kveld tok LFK turen til Grimstad for å jakte sin første trepoenger for sesongen. Men, heller ikke denne gangen var marginene med innherredsbyggen.

Etter en noe sjansefattig åpning på kampen, ble det mer underholdning for publikum i den siste halvdelen av førsteomgangen.

Både Jerv og Levanger hadde sine muligheter til å ta med seg en ledelse inn til pause, men ingen av lagene klarte å omsette mulighetene sine.

David Akintola og Alexander Lind var en konstant trussel for LFK, men stopperparet i Tom Erik Nordberg og Espen Berger samt keeper Julian Faye Lund hang med på notene.

Fremover på banen var både Aniekpeno Udoh og Robert Stene frisk, men ingen av dem fikk ballen bak hjemmelagets sisteskanse.

Dermed sto det 0-0 på resultattavla da dommeren blåste av den første omgangen.

Astvald-perle

Jerv var det beste laget i starten av andreomgangen, og det fikk de betalt for. Jerv-legenden Glenn Andersen ristet av seg Levanger-legenden Vegard Voll og satte inn 1-0 etter et hjørnespark.

Etter målet tok Levanger over banespillet og produserte flere muligheter. Og etter 63 minutter ble publikum vitne til et helt fantastisk mål på Levermyr stadion. Marcus Astvald avsluttet fra 16 meter på halv-volley i lengste hjørne bak Jervs sisteskanse. Og dermed sto det 1-1 på resultattavla.

Etter 75 minutter valgte dommeren å blåse indirekte frispark til Jerv grunnet tilbakespill. En noe snodig og tvilsom avgjørelse av dommer Marius Hansen Grøtta. Frisparket ble sendt rett inn i LFK-muren, og da valgte dommeren å dømme straffespark på grunn av hands i muren. Nok en tvilsom avgjørelse, og den utnyttet Jervs Tobias Collet bra da han satte inn 2-1.

Den fartsfylte andreomgangen var ikke over etter 2-1. Fire minutter senere dukket innbytter Kim Robert Nyborg opp. Etter at Udoh kriget seg til en avslutning som keeperen var ute og ga retur på, så dukket Nyborg opp og avsluttet 16 meter fra mål. Han vippet ballen over alle og i mål. Dermed sto det 2-2.

Det ble også sluttresultatet, og dette var LFKs fjerde uavgjortresultat på fem kamper i OBOS-ligaen.

Neste kamp er hjemme mot Strømmen 7. mai på "nye Moan" for Levanger.

Slik spilte lagene:

Levanger brukte disse spillerne: Faye Lund; Sørmo, Berger, Nordberg, Tønne; Aas, Voll, J. Wrele (Lopez 59'), Astvald; Stene (Nyborg 63'), Udoh (Taddese 86').

Jerv benyttet seg av følgende spillere: Knutsen; Wembangomo, Knudsen, G. Andersen, Tønnessen (Hoel Andersen 38'); Collett, Ogungbaro, Hagen; Babajide, Lind, Reinaldo.