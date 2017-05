Svensson slipper å sone etter rødkortet

Jonas Svensson ble utvist da AZ Alkmaar avsluttet seriespillet med å tape 2-3 mot Utrecht på hjemmebane søndag ettermiddag.

– Litt billig kanskje, antydet vi, og det var fotballforbundet enig i.

Svensson rev overende en motspiller på veg fremover, men han hadde sikring i form av en lagkamerat nærmere eget mål (se klippet i Innherreds sak fra i går).

Allerede i dag kom avgjørelsen fra fotballforbundet i Nederland om at Svensson slipper å sone for rødkortet.

Tapet mot Utrecht betydde lite fra eller til for AZ Alkmaar, som ble nummer seks i den nederlandske æresdivisjonen. Men at rødkortet ikke medførte karantene gjør at Svensson kan spille allerede i første kamp i omspillet om en plass i Europa League til høsten.