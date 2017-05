Cupeventyret over for verdalsjentene

Mens LFK-guttene kunne juble for avansement i cupen, så ble en brå slutt på NM-eventyret for Verdals J19-lag. I 16-delsfinalen (første nasjonale runde, journ.anm.) møtte de et meget soliid Tiller-lag, og da fikk de seg en leksjon i både effektivitet og hvordan man spiller ut et fotballag.

Tøff start

Allerede etter syv minutter tok gjestene fra Trondheim ledelsen. Og det var bare starten på en imponerende periode i kampen signert hvittrøyene.

De doblet ledelsen etter fjorten minutter spilt, og økte den til 3-0 to minutter senere. Og før det rakk å stå 20 minutter spilt på resultattavla så satte de inn sitt fjerde mål for dagen. Det ble også pauseresultatet. I førsteomgangen var det altså enveiskjøring, og da Verdal også slet voldsomt med det defensive spillet sitt ble det vel tøft for dem.

Bedre andreomgang

I den andre omgangen hang Verdal bedre med, men det også mye grunnet et Tiller-lag som var tilfreds med tingenes tilstand etter en bunnsolid oppvisning i førsteomgangen.

Bortelaget økte til 5-0 godt ut i andreomogangen, og etter det fikk verdalingene endelig en redusering. Den tidligere Vuku-spilleren og måltyven Aurora Auran var målscorer, men like etter reduseringen setter gjestene inn sitt sjette mål for dagen.

Det endte til slutt 1-6 på Verdal stadion, og dermed falt cupdrømmen i grus for verdalsjentene.

Søndag spiller 3. divisjonslaget deres seriekamp borte mot KIL/Hemne 2. Da jakter de tre nye poeng i kampen om et opprykk til 2. divisjon.

Tror på opprykk etter en god åpning på sesongen Og de merker at de andre lagene har respekt for dem.

Levanger avanserte

Noen som kunne juble for avansement i NM var Levanger FKs G19-lag. Fredag tok de i mot Nardo for å spille andre nasjonale runden. I den første runden slo LFK ut KIL/Hemne, og nå var det altså et nytt lag fra Sør-Trøndelag som skulle måle krefter mot dem.

Det ble en jevn og tøff match på Levanger stadion, men takket være en scoring signert levangsbyggen og 1998-modellen Ove Anders Haugskott var det LFK som kunne strekke armene i været da sluttsignalet lød. Avansementet var sikret, og nå er Levanger klar for den tredje nasjonale runden.

