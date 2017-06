For et lag det var Levanger slo!

Sport

Forestillingen på Levangers gamle hjemmebane den 26. mai 2015 står som selve symbolet på Brann-nedturen som endte med trener Rikard Norlings avgang.

Fortsatt nevnes kampen gjerne flere ganger i måneden i landets avisspalter i ulike sammenhenger. Senest i VG i dag, hvor Lars Arne Nilsens tid i klubben beskrives som en eneste lang opptur. Han tok over etter Norling, og 754 dager senere er Brann på toppen av Eliteserien etter mandagens oppvisning med 5-0 mot Stabæk.

To av målscorerne

De to forsvarsspillerne som scoret i den kampen (Bismar Acosta og Amin Nouri), var begge med på det forsmedelige 1-4-tapet mot Levanger. I kamptroppen den gang var det ytterligere seks spillere som også var i troppen nå mot Stabæk.

Dermed altså åtte mann - som har gått fra 1-4-tap mot Levanger i OBOS-ligaen til 5-0-seier mot Stabæk og topplass i Eliteserien.

– Bismar Acosta

– Amin Nouri

– Azar Karadas

– Fredrik Haugen

– Kristoffer Barmen

– Alex Horwath

– Jonas Grønner

– Kasper Skaanes

Gode spillere byttet ut

Selvsagt er det også en del nytt både på stall og benk siden den gang, men spillerne som er borte fra Brann-laget i 2015 er ikke så verst de heller.

– Kenneth Udjus (nå i Asker i 2. divisjon, etter å ha vært i Norrköping i fjor)

– Fredrik Pallesen Knudsen (nå i FK Haugesund, og med full kontroll på Nicklas Bendtner i kampen sist søndag)

– Erdin Demir (under kontrakt med Waasland-Beveren i Belgia)

– Vadim Demidov (i Minnesota United)

– Kristoffer Larsen (nå i danske Lyngby)

– Marcus Pedersen (nå i Strømsgodset)

– Fredrik Heggland (nå i Åsane)

– Emil Hansson (nå i Feyenoord)

– Jorge Castro (nå tilbake i hjemlandet Costa Rica og Cartaginés)

– Erik Huseklepp (nå i FK Haugesund)

Noe likt i Levanger også

Levanger stilte med følgende lag i 4-1-seieren: Ola Rygg - Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Per Verner Rønning, Lars Emil Flakk (Rikard Nilsson fra 68. min) - Ørjan Hopen (Vegard Braaten fra 70. min), Simen Sandmæl, Adria Mateo Lopez - Daniel Stensland (Bent Sørmo fra 78. min), Bendrik Bye - Benjamin Stokke.

For øvrig satt Ronny Dypvik, Erik Skeie, Kaj Leo Bartalsstovu og Tobias Luvenberg på benken i den kampen, hvor målene ble scoret av Adria Mateo Lopez, Bendik Bye, Ørjan Hopen og Benjamin Stokke.

LFK på veg opp og frem

Historien har i hvert fall vist at vegen til topps ikke nødvendigvis er så lang. Det handler fremfor alt om god ledelse og en tydelig plan. Lars Arne Nilsen startet med det defensive og har siden videreutviklet det offensive. Etter en litt trå start på sesongen poengmessig for Magnus Powells Levanger, står laget med 5-2-0 på de siste sju og kun to baklengsmål. Innherred.no lover en ny artikkel om to år...