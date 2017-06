Verdal tok ett steg nærmere opprykk

Sport

Ingrid Noem Berg ble kampens store spiller Hovedtrener Ole Einar Marken mener Verdal har gjort det bedre enn forventet.

Sjansesløseri

Søndag gikk vårsesongens siste seriekamp av stabelen for Verdals kvinnelag. Før denne serierunden toppet verdalingene tabellen. Opprykk er utvilsomt et mål for dem i år, og med seier i dag kunne de ta sommerferie som serieleder.

Verdal manglet en god del spillere til dagens kamp. Blant annet Frida Indahl, Nora Sagvold, Rikke Indahl Fjellhaug og Liva Vollan. De var imidlertid det klart beste laget i førsteomgangen.

Vertene åpnet kampen klart best, og de produserte massevis med sjanser. De gikk opp i ledelsen etter mål signert Ingrid Noem Berg. Like etter doblet verdalingene ledelsen ved toppscorer Aurora Auran.

Til tross for at Verdal dominerte kampen fullstendig, ga ikke gjestene opp. Etter en dødball fikk de inn en redusering mot spillets gang. Verdal glapp markeringene sine, og duellerte heller ikke i feltet. Dermed sto det 2-1 på resultattavla.

Hjemmelaget fortsatte å dominere kampen frem til pause, men de fikk dårlig betalt for jobben. Da kamplederen blåste av den første halvdelen var stillingen den samme.

Effektive

Etter å ha fortsatt i samme spor det første kvarteret i andreomgangen, så fikk Verdal endelig uttelling for dominansen.

Kampens store spiller var Ingrid Noem Berg som noterte seg for tre mål til i andreomgangen. Aurora Auran scoret to til, mens Erika Dagsvik, Kamilla Østerås og Ingrid Borgen satte inn ett hver i nettmaskene bak gjestenes keeper.

Det hjalp også på at bortelaget fikk en spillet utvist etter 68 minutter spilt.

Serieleder

Dette var vårens siste kamp, og etter den knusende seieren mot tabelljumbo Tolga-Vingelen/Os/Nansen tar Verdals kvinnelag sommerferie som serieleder.

Til høsten har de ni nye kamper som står for tur, og fortsetter de i samme spor som nå så lukter det opprykk til 2. divisjon for verdalingene. Stadig bygger de seg opp som fylkets flaggskip på kvinnesiden, og kanskje får vi en ny storhetstid på Verdal om noen år. Rekrutteringa er god, og gjennomsnittsalderen lav. Det ser meget lovende ut for årene fremover.

Disse var med for Verdal:

Emilie Holthe Kjesbu, Kamilla Østerås, Ida Bakkan, Marie Fornes, Annika Bakkan, Hedda Winnberg, Ingird Noem Berg, Jenny Langland, Mia Hynne, Hanna Sørensen, Guro Haugmark, Erika Dagsvik, Aurora Auran, Inga Kvernmo, Elise Helberg, Ingeborg Oldren, Ingrid Borgen, Christel Eidem.