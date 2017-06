– Han er så kjekk!

Sport

Helene Berget Nilsen og Emilie Verås Riksvold vet hva de snakker om. Helene har vært på utallige lerkendalskamper mens Jonas spilte på Rosenborg, ja til og med vært småtroll under en kamp og møtt ham flere ganger i ulike sammehenger.

– Han er veldig kjekk, sier Helene, som gjerne skulle sett ham i Rosenborg fortsatt.

– Han er en veldig god fotballspiller også, påpeker ungjentene.

Har blitt bedre

Men etter sist sesong reiste Svensson til den nederlandske klubben AZ Alkmaar, og den første halve sesongen der har virkelig gitt mersmak for verdalingen.

– Ja, det må jeg si. Jeg har spilt mye, fikk ordnet meg leilighet raskt og trives kjempegodt. Jeg føler også at jeg har blitt en bedre spiller etter at jeg kom dit, sier Svensson.

– Er det mye forskjellig fra tiden i Trondheim?

– Ikke så mye treningsmessig, men det er en annen kultur, et annet land og et annet språk som man må venne seg til.

Begynner å lære

Jonas var tidlig tydelig på at han skulle lære seg nederlandsk for å kunne skjønne hva lagkompisene snakker om. Han er allerede et godt stykke på veg.

– Jeg kan ikke språket ennå, men jeg forstår i hvert fall litt av det som sies rundt meg.

Den 6. juli må han være tilbake i Alkmaar. Da starter oppkjøringen mot en ny sesong. Tiden frem til da blir han nok i Trøndelag.

Elsker å bidra

Besøket på fotballskolen i Verdal er noe han mer enn gjerne tar seg tid til. De gangene han ikke har vært her, har det vært fordi han ikke har hatt lov av sponsormessige grunner. Nå representerer han landslaget i denne sammenhengen.

– I dag er det jo fint vær også, og det er alltid blide unger. Bedre kan det ikke bli, sier Svensson.

Fotballspilleren tok seg god tid på rundturen på idrettsanlegget, og alle fikk både stille spørsmål, ta bilde og autograf om de ville.

Lurte på om han mistrivdes

– Hadde du ikke lyst til å være lenger i Rosenborg da, ville Helene Berget Nilsen vite.

– Jeg likte det, men kjente på at jeg trengte noe annet for å fortsette å utvikle meg. Jeg ble litt lei, forklarte Svensson.

En annen som satte stor pris på Svensson-besøket er nesten for nabo til fotballstjernen å regne.

– Foreldrene til Jonas bor i samme veg som meg, sier Linus Hallem Langåssve.

På samme løkke

Han er ikke helt sikker på om han har sett så mange kamper Svensson har spilt, men en ting har han fått med seg:

– Jeg spiller mye fotball der som Jonas spilte da han var liten, en liten bane rett i nærheten av der vi bor, sier Linus.

Hvem vet, kanskje fostrer løkka på Tvistvold i Verdal en ny stjerne en vakker dag.