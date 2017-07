Klar for å hevde seg i nordisk mesterskap

Sport

28. juli oppnår Inga Karoline Rasmussen sitt hittil største mål som ponnikusk med shetlandsponnien Mirmax, når de entrer Billund Travbane i Danmark under nordisk mesterskap for ponnier i ponnitrav.

- Dette er veldig stort, og setter Levanger på travkartet nok en gang, sier en stolt leder Anne Mette Berg-Christiansen i MNTF ponni Nord til Innherred.

Selv er Inga Karoline og eier Heidi Røstad klare for en god oppladning, og bruker denne helgen på ponnitrav på Bjugn. Helgen før Danmarksturen reiser de også til Østersund på ponnihelg.

- Det blir en fin oppladning til nordisk mesterskap. Et av målene til Inga har vært å komme til nordisk mesterskap, så hun gleder seg veldig på det, sier Heidi.

Slo til på Leangen

Inga Karoline ble for øvrig kvalifisert til nordisk mesterskap som en av tre kusker fra Norge. Det skjedde etter et svært godt løp på Leangen under deres midtsommertrav.

- Dette blir en stor opplevelse for henne, og vi mener at Mirmax også er i god form. Vi har ikke sett resten av uttakslisten ennå, men det er hard konkurranse. Dersom vi ender fra midten og opp, så er vi fornøyde, og vi blir kjempefornøyde dersom vi kan kjempe om trippel. Men da må alt klaffe, og løpet skal kjøres først, sier Røstad.

Familiehobby

Familien har en gård på Ronglan i Levanger, hvor de har ponnier og hester som felles hobby. Både Heidi, hennes eldste sønn og Inga alle driver med trav.

- Det er en hobby for hele familien, med Mirmax som eneste ponni og to travhester i tillegg. Det er fint å drive med dette ilag, sier Heidi.

Siden hesteinteressen sprer seg i familien har de også lagt inn et par fine feriedager i reiseruten til og fra Danmark i slutten av juli.

- Vi starter natt til torsdag og kjører til Larvik for å ta fergen til Danmark. Så får hesten hvile en dag før konkurransen fredag. Vi tar deretter noen dager i Danmark for å få litt ferie før vi reiser hjem natt til mandag. Dette er også en veldig sosial hobby, der ungene får være litt sammen, sier Røstad.