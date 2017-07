Startet høstsesongen med tap

Sport

Det var duket for et spennende oppgjør mellom to jevne lag da Åsane tok imot Levanger på Myrdal Stadion søndag kveld. Fjorårets oppgjør i Bergen endte 2-2, mens Levanger vant det omvendte oppgjøret på Levanger Stadion 3-0 tidligere i år. Det var et hevnlystent Åsane som kom best i gang i solskinnet.

Vi fulgte kampen minutt for minutt. Her finner du referatet.

Allerede før kvarteret var spilt, hadde Julian Faye Lund plukket to baller ut av nettet. Knappe ti minutter ut i kampen satte Senai Hagos enkelt inn en retur i åpent mål, og tre minutter senere doblet Eirik Wollen Steen ledelsen etter nok en dødball. Resten av omgangen slet Levanger med å skape de store sjansene foran Borger Thomas i målet til Åsane. Like før hvilen fikk nøkkelspiller Joachim Soltvedt en gylden mulighet til å sette kampens tredje scoring, men en glimrende Faye Lund holdt Levanger inne i kampen.

Spenning i kampen

Ti minutter ut i andre omgang ble Jo Sondre Aas lagt i bakken av innbytter Bjørshol. Dommer Moen pekte sikkert på straffemerket, og fra elleve meter hadde Robert Stene null problem med å redusere for Levanger. Målet gjorde at Stene nå er tidenes mestscorende spiller på nivå to i norsk fotball. Rekordmålet hjalp dessverre ikke Levanger til å ta poeng mot Åsane, men knappe ti minutter før slutt var gjestene uhyre nære en utligning. Etter et hjørnespark ble ballen liggende løs, og Bent Sørmo fikk avsluttet. Avslutningen, og returen ble reddet på strek. Alles øyne var på linjedommeren, som signaliserte at ballen ikke hadde passert linja. Levanger presset på for en scoring de siste minuttene, men Åsane holdt unna, og tok dermed sin første seier i OBOS-ligaen siden 16.mai.

Neste kamp for Levanger er hjemme mot Jerv 30.juli klokken 18.00. Kampen følger du naturligvis på våre nettsider.

Disse var på banen:

Åsane (4-2-3-1): Borger Thomas - Mads Songve (Bjørshol fra 52’), Fredrik Heggland, Eirik Steen, Martin Ueland - Simen Lassen (Austevoll fra 80’), Simen Brekkhus - Senai Hagos (Nygaard fra 80’), Kristoffer Stephansen, Joachim Soltvedt - Geir André Herrem.

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Marcus Astvald, Horenus Tadesse (Voll fra 80’), Adria Mateo Lopéz, Pål Aamodt (J. Wrele fra 46’) - Jo Sondre Aas, Robert Stene (Lykke Strand fra 80’).