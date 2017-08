Fortsetter oppturen i helga?

Sport

Et motbakkeløp for de mest ivrige, men like mye et familiearrangement med trimbingo og kulturinnslag, som er godt for folkehelsa.

Lørdag klokken tolv kan trimbingofolket legge i veg fra barnehagen, mens de som vil ha et konkurranseaspekt inn i bildet må være på plass nede ved Leksdalsvatnet klokken ett. Påmeldingen skjer riktignok ved barnehagen for dem også.

Så er det opp-opp-opp, til toppen der man har god utsikt utover deler av Verdal.

Klokken to blir det premieutdeling og ulike aktiviteter nede ved hockeybanen i Forbregd Lein, og Magnus Hestegrei kommer for å holde en liten konsert. Velforeningen skal dessuten fortelle litt om nærmiljøanleggplanene sine.