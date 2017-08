Reddet poeng med to strafferedninger

Sport

Verdals fotballherrer møter Orkla på hjemmebane lørdag. Bare få minutter ut i 1. omgang tok bortelaget ledelsen.

Spillemessig har åpningen vært jevn, med sjanser begge veger.

Det regner ganske bra under kampen til nå, men det er fine spilleforhold.

Strafferedning

Midtveis i første omgang kastet Hans Kristian Nordvoll seg frem på et innlegg fra Adrian Krysian og satte nærmest liggende returen på sin egen avslutning i mål til utlikning.

Resten av omgangen hadde Verdal et spillemessig overtak, men på en av sine visitter i feltet ble en Orkla-spiller lagt i bakken. Verdals keeper Maciej Raniowski vartet imidlertid opp med en super redning, og på den påfølgende corneren stod han for nok en avgjørende involvering da han så vidt fikk fistet en klarering i verdalsforsvaret mot eget mål over tverrliggeren.

Enda en strafferedning

Som om ikke det var nok. Midt i andre omgang fikk Orkla nytt straffespark, men også denne gangen reddet polakken forsøket. Verdal har rullet opp noen gode angrep utover andre omgang, men Orkla er farlige på kontringer. Med 1-1 og et kvarter igjen gikk kampen inn i en spennende innspurt. Den ble målløs, selv om begge lagene hadde noen sjanser. Verdal hadde også ballen i mål ved en anledning, men Sverre Andre Valstad ble litt for voldsom i sitt forsøk på å sette returen i mål etter et frispark fra utenfor 16-meteren.

Intenst

En våt bane gjorde sitt til at det ble ganske mange tøffe dueller gjennom kampen, og begge lagene var tidvis frustrert over frisparkene som ble tildelt. Til tross for flere lange avbrekk i andre omgang ble det heller ikke stort av tilleggstid å boltre seg på for lagene. Dommeren syntes det var best å blåse det hele av før Orkla skulle ta hjørnesparket de fikk i det han syntes nok var nok.