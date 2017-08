Gule Stian fra blå til rød

Sport

Ordene kommer fra Stian Venseths nye klubb, Nessegutten, som nettopp har fått papirene i orden for spillerovergangen fra Aasguten.

– Begge klubbene har ambisjoner om å være nummer to-klubb i Levanger bak LFK, og at rivaliseringen er reell er fjorårets 400 tilskuere på Åsen sparebank Arena et bevis for.

Kan debutere mandag kveld

Den kampen endte 1-1, men i år har Aasguten slitt voldsomt med bare tre innspilte poeng. Før kveldens kamp mot Overhalla står de med ni strake tap (ett i OBOS-cupen), deriblant 1-2 i oppgjøret mot Nessegutten.

De røde har ikke gjort det så fryktelig bra de heller, men har i hvert fall 13 poeng. De møter Fram i kveld, hjemme på Nesseguttbanen, og da får det vise seg om Venseth får sin debut. Han er i hvert fall i troppen.

Kort-sanker

Den opprinnelige Sverre-gutten Stian Venseth beskrives som en energisk og fotrapp spiller med mye løpskapasitet, men det har kanskje blitt i meste laget med gule kort de siste årene. På fire sesonger har han fått 24 av dem. Sikkert litt fordi han har spilt en del bakover på banen, men i Nessegutten er han tiltenkt en offensiv midtbanerolle.

Nessegutten har også offentliggjort to andre overganger i dag. Unge Christoffer Bandele Karlsen kommer fra Brønnøysund, mens Øystein Berg Winsnes (37) tilfører ytterligere rutine i troppen. Han har kamper for IL Tempo og Charlottenlund de siste årene, og ja - han er i slekt med tidligere RBK-spiller Fredrik - nærmere bestemt søskenbarnet hans.