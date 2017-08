Ble jaktet på av Verdal - debuterte for Namsos i helgen

Sport

Det var for noen uker siden at Verdal prøvde å få til en overgang for Pors Grenland-spilleren Mats Romsdalen (20).

For langt å pendle

Innherred.no hadde saken klar: Verdal skulle forsterke med en målfarlig spiller - med gode aner.

Men overgangen ble ikke noe av, idet Romsdalen så noe mørkt på å skulle pendle fra Namsos til Verdal for å være en del av stallen her. Han ville helst ha mulighet til å ha fullt fokus på studiene og komme skikkelig igang med sitt nye liv i Namsos.

At han ikke ville fortsette i grenlandsfotballen ble klart da han skulle ut på jakt etter studieplass. Kristiansand var aktuelt, men til slutt ble det vernepleierutdanning i Namsos. Da det var klart, fikk Trond Viggo Toresen naturligvis med seg det, og Verdal luktet på muligheten for å få ham med på laget.

Innom Odd

Mats Romsdalen er en spiller som har gjort det sterkt i Grenland-klubben Pors både som offensiv midtbanespiller og på kanten. Han har også vært innom Odd i junioralder, med kamper på juniorlaget, andrelaget og tredjelaget til eliteserieklubben.

Scoret fire i én kamp

Før og etter det har han spilt i Pors, der han i fjor og i år har spilt mye 2. og 3. divisjon og en del for andrelaget i 4. divisjon. Til sammen har han 33 kamper og scoret åtte mål for A-laget de siste to sesongene, mens han har hele 16 mål på 11 kamper når han har vært med andrelaget i 4. divisjon.

I slutten av juni scoret han like godt alle fire målene for rekruttlaget i en kamp mot Skarphedin, og fikk en ny sjanse i A-lagstroppen.

– Det var imponerende av Mats. Han har gjort seg fortjent til en ny sjanse, sa trener og tidligere toppspiller Tommy Svindal Larsen til Porsgrunns Dagblad etter den kampen.

Målfarlig pappa

Mats Romsdalens pappa heter for øvrig Morten Romsdalen, og var en skikkelig goalgetter da Tollnes tok turen helt opp til 1. divisjon rett etter årtusenskiftet. Pappaen står oppført med ni mål på 19 kamper i 2002-sesongen da Tollnes spilte i det som i dag er OBOS-ligaen.

Møter Vuku snart

Romsdalen jr fikk debuten for Namsos i lørdagens kamp mot Charlottenlund på bortebane, der namsosingene tok en sterk 2-1-seier og beholdt tabelledelsen. Det ble ingen scoring på nysigneringen, men trener Jonas Lian Hansen sier til Namdalsavisa at Romsdalen imponerte stort.

– Han har det lille ekstra på tempo og rykk, og det vises at han har spilt på høyere nivå.

Romsdalen hadde bare en trening med laget før han ble kastet inn i førsteelleveren.

Namsos spiller hjemmekamp mot Rørvik til helgen, før Vuku-spillerne får mulighet til å kjenne på hva spilleren som kunne havnet i Verdal er god for når de reiser nordover 2. september.

Ikke gitt helt opp

Namsos-treneren sier til Namdalsavisa at de ikke skal legge hindringer i vegen dersom Romsdalen lykkes og vil gå til klubber høyere oppe igjen.

Nå kan Namsos fort være i samme divisjon som Verdal til våren, men Verdal har vel ikke helt lagt vekk tanken om å få ham hit hvis det passer bedre med ting utenfor banen da.