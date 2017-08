Slik redder man to straffespark i samme kamp

Sport

I helgens kamp mot Orkla var det keeper Maciej Raniowski som virkelig stod frem på Verdal-laget i kampen som endte 1-1.

Han reddet nemlig to straffespark, i tillegg til et par andre virkelig fantastiske redninger og stødige inngripener gjennom samfulle 90 minutter pluss tillegg.

Var uenig, fikk revansje, men likevel et skår i gleden Maciej Raniowski storspilte mot Orkla, men får ikke muligheten til å fortsette storspillet neste helg.

Særlig den første strafferedningen var ganske vill, men selv var han minst like fornøyd med den andre - da han ikke lot seg friste til å kaste seg tidlig, men hadde blikket på straffesparktakeren og kunne bevege seg bare litt mot venstre for å stoppe ballen med hele kroppen bak.

Keeperen pleier alltid å ha filmkameraet stående på bak mål under kampene, selvsagt litt for å kunne lage skrytevideoer ala den ovenfor, men også for å studere sin opptreden for å bli enda bedre både på strek og i feltarbeidet.

Raniowski er kjent som et detalj-freak av dimensjoner både på trening og i kamp, og hans innsats mellom stengene har reddet poeng for Verdal mange ganger tidligere også.