Vuku med viktig seier mot Vestbyen

Sport

Kampen mot Vestbyen endte til slutt med 3-0-seier. Målene ble scoret av Jackson Flomo Dequeemani, Sivert Ward og det som ble regnet som et selvmål av bortelagets Erik Eggen Hov.

- Defensivt følte jeg vi hadde god kontroll hele kampen egentlig. Etter de 15 første minuttene klarte vi å variere presshøyden, som gjorde at laget ble mer stresset. Offensivt varierte vi med å slå langt og vi kom etter for å vinne ball nummer to. Vi kom oss også en del rundt på kant, men innleggskvaliteten burde vært bedre. Farligst var vi på våre kontringer og de hadde vi mange av. I tillegg var vi farlig på dødball, sier Vuku-trener Paul Helge Sagøy til Innherred.

Sagøy mener grunnen til seieren mot Vestbyen er mye på grunn av en god innsats i løping og duellspill, i tillegg til at laget er godt organisert.

- Vi er gode defensivt hele kampen, i tillegg klarer vi å sette opp våre beste offensive spillere i scoringsposisjoner. Vi bør ut fra antall sjanser score mer og punktere tidligere i kampen, sier han.

Vuku sikret seg tre mål under lørdagens kamp og scoret fem mål sist mot Rørvik.

- Vi scorer mer enn nok mål i hver kamp til å vinne, og når vi i tillegg klarer å holde null mål bakover, virker det solid, sier treneren.

Neste kamp for Vuku er mot Levanger FK 2 den 25. september på Levanger stadion.

Slik ser tabellen ut: