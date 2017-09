Sju strake for MIL

Sport

Markabygda Ils fotballherrer har virkelig fått opp dampen i 6. divisjon, og vant mandag kveld 3-1 over Vinne på bortebane. Det var deres sjuende seier på rad, og laget har klatret helt opp på bronseplass i avdeling 2. Mens Levangerstudentene har 30 poeng på 12 kamper, ligger Sørlia Menn på andreplass bare ett poeng foran Markabygda på tredjeplass med henholdsvis 28 og 27 poeng.

–Vi gjør egentlig en dårlig kamp, men vinner 3-1 likevel. Vinne-banen var litt vanskelig å spille på, fordi den var litt løs. Det var en litt dårlig førsteomgang, men en OK andreomgang, sier Mats Winnberg i MIL etter kampen.

Målscorere for Markabygda ble Bjørn Sverre Aakvik etter 48 minutter, før Ådne Knipenberg doblet ledelsen med et kontrollert hodestøt. 3-0 kommer etter forarbeid fra Elias Arnstad til Eirik Dahlstrø Leine. Vinne reduserte på straffe fem minutter før slutt.

Han konstaterer nå at de ligger seks poeng foran Henning på fjerdeplass, og åtte poeng foran Ekne på femteplass. Det betyr at Ekne ikke kan ta igjen MIL på tabellen, uavhengig av utfallet av hjemmekampen mellom de to nabolagene søndag 1. oktober. Siste kamp for MIL følger 5. oktober.

–Vi har ennå ikke slått Ekne, og vi gikk på et knepent tap 1-0 på Ekne i sommer. Denne gangen er bare tre poeng godt nok for oss, og nå får vi et par uker med kamppause for å forberede oss. Blant annet planlegger vi livestreaming av kampen på Facebook, sier Winnberg.