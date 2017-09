Mange medaljer til Levanger judoklubb

Sport

Vi har ett solid lag med hele fire norgesmestre og flere med medaljer fra NM og Nordisk mesterskap

Gull til Sander Næssan i U15 – 60 kilo. Regjerende norgesmester som innfridde som favoritt. Sander blir bare bedre og bedre. Meget god utøver som leverer hver gang. Sander er en av våre aller beste utøvere uansett klasse.

Sølv til Elise Bjørås i U15 – 44 kilo. Regjerende norgesmester og hun ble kun slått av årets svenske mester. Elise gikk tøffe kamper og måtte hente frem sitt aller beste for å kapre andreplassen.

Prestasjon av Hynne

Sølv til Martin Hynne i – 100 kilo senior. Kjempeprestasjon igjen av Martin. Dette var første gang at Martin (snart 17 år) deltok i Senior. At han ender opp i finale og andreplass er nesten ikke til å tro. Martin møtte flere rutinerte og meget sterke utøvere som han slo på sin vei til finale. Der møtte han sin overmann i Reza Sedaghati.

I tillegg kapret Martin en bronsemedalje i U21 – 100 kilo. Her ble det et tøft oppgjør med klubbkompis Lavrans Lysne Ness om retten til semifinale. Martin vant etter at kampen gikk til golden score.

Begge disse samt Markus Leonhardsen går i tungvekt og gjorde meget gode kamper.

Ung og lovende Etzaas

Sølv til Emmeli Ertzaas i U 18–63 kilo. Emmeli er bare fjorten år, men klarer andreplassen i klassen for de under atten år.

Emmeli er en meget sterk utøver som vi gleder oss å følge videre.

Bronse til Oliver Sand U15–46 kilo. Oliver viste alle hva det bor i denne gutten. Meget rask og viser god judo. Møter tøff motstand, men kjemper seg til nok en medalje i norgescupen.

Bronse til Otlo og Rønning

Bronse til Ole Johan Otlo i U15–60 kilo. Ole Johan møtte klubbkompis Sander i semifinale. Ole Johan er absolutt på høyde med de beste i landet. Ole Johan er en spennende utøver med stort potensialet.

Bronse til Runa Skjerve Rønning i U18–70 kilo. Runa tar bronse i sitt første norgescupstevne. Runa er sterk og vinner mot mere rutinerte utøvere.

Sykdomspreget Lysne Ness

Lavrans Lysne Ness i senior og U21–100 kilo. Lavrans er også regjerende norgesmester i U21. Lavrans er en meget god utøver, men trolig ikke i toppform grunnet sykdom. Lavrans kommer nok sterkt tilbake neste gang. Ingen medalje denne gang.

Sjuendeplass til Jonas Levi Leonhardsen U18–66 kilo. Gikk tre veldig gode kamper med én seier i en stor og tøff klasse. Viser spektakulære ting på matta så Jonas er en spennende utøver sammen med sine to brødre Markus i U21 -100 kilo og Lukas i U15 + 66 kilo.

Reitan måtte stå over

Fjerdeplass til Mathias Eriksen i U15 + 66 kilo. Nok en spennende utøver. Ingen medalje denne gang men viser gode takter og god utvikling.

Gunnar Andre Skånes U18 -60 kilo. Gunnar er fersk på dette nivået men jobber iherdig og viser topp innsats

Vår aller beste utøver, Henrik Reitan, er dessverre skadet og måtte stå over dette stevnet. Vi håper han snart er på matta igjen.

Den største klubben på Nidaroscup

Nidaroscup Judo gikk nylig av stabelen i Rosenborghallen Trondheim.

Vi var den desidert største klubben i stevnet.

Vi hadde med både barneutøvere (under 13 år) og ungdommer opp til 18 år.

Stor innsats

Dette var første stevne etter en lang sommerferie men innsatsen og resultatene var veldig gode.

Vi er veldig imponert over våre barneutøvere som viste stor innsats og gode ferdigheter.

I ungdomsklassene ble det gull til Elise Bjørås, Ole Johan Otlo og Andre Aurstad.

Sølv til Lukas Leonhardsen, Emil Westrum, Jonas Leonhardsen og Markus Leonhardsen,

Bronse til Runa Skjerve og 4 plass til Gunnar Andre Skaanes.

Her må det nevnes at Runa Skjerve gjorde en imponerende innsats da hun kjempet mot kun gutter i klassen.

Lars Erik Bjørås

Levanger judoklubb