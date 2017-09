Norges største VM-håp

Sport

Til helgen starter VM i roing i Sarasota i Florida, USA.

En av de største norske gullfavorittene er Birgit Skarstein fra Levanger.

Hun vant VM-gull i 2014, og nå er hun klar for å ta steget opp igjen etter sølvmedalje i 2015.

Men ting har forandret seg.

Nå er distansen endret siden forrige mesterskap. Nå må hun ro dobbel distanse i og med at øvelsen er økt fra 1000 til 2000 meter.

Til Aftenposten sier Birigit at hun har vært nødt til å endre treningen for å bli mer utholdende på grunn av dette.

- Nå må jeg disponere løpet på elleve minutter i stedet for 5,5, sier hun til avisen.

I år har det vært mange lyspunkter. Birgit har vunnet et verdenscupløp for første gang. Hun vant i Poznan i Polen, og attpåtil satte hun verdensrekord i det løpet. På de to andre konkurransene som gjelder i verdenscupen har hun tatt sølv.

Derfor bør det være all grunn til å håpe på medalje i VM for den blidspente levangerkvinnen.

VM starter førstkommende søndag, mens Birgit ror sitt første kvalifiseringsheat på tirsdag.