Den svenske fotballyndlingen skjønte hva Johan ville ha

Sport

Johan Sjøbakk Lund (24) er dette vinterhalvåret på utveksling i Spania som en del av fjerdeåret av grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet.

I helgen sikret han seg en opplevelse og et minne som er vel verdt å ta med seg. Etter å ha kjørt rundt tre timer fra Zaragoza, der han bor nå, til Eibar - skulle han se fotballkampen som hjemmelaget spilte mot Celta Vigo.

Før og etter kamp

Gjestene har blitt en aldri så liten skandinavisk klubb, med fire dansker og en svenske i stallen, pluss en spiller de hentet fra Nordsjælland.

– Jeg var på stadion allerede da oppvarmingen var igang, og fikk litt øyekontakt med innbytterne som holdt på bare noen meter unna. Deriblant John Guidetti, forteller Lund.

Uten at han gjorde noe større ut av det, kom Guidetti forbi rett nedenfor etter kampen også, og da de hadde blikkontakt nappet Lund seg litt i skjorta mens han så ned mot den svenske fotballstjernen.

Surfe-tegn

Guidetti svarte med å peke mot spillertunnelen litt lenger bort, og da Johan Sjøbakk Lund kom dit vrengte han av seg trøya og kastet den opp til Lund.

– Jeg er nordmann, ropte jeg ned til ham, hvorpå han smilte og viste Griezmann-tegnet, forteller den heldige Spania-studenten.

Franske Antoine Griezmann pleier å feire målene sine med de tre midterste fingrene på hånda bøyd innover, mens tommel og pekefinger peker utover. Det finnes også en emoji som ser slik ut, og Ronaldinho feiret også på den måten. Opprinnelig er det et surfetegn fra Hawaii som kalles shaka, og rett og slett uttrykker en vennskapelig takk.

Kampen endte hele 4-0 til Celta Vigo, og Guidetti spilte det siste kvarteret med skjorta som Lund altså fikk.

Stortalent

John Guidetti (25) er ingen hvem-som-helst, som 16-åring var han en av de mest ettertraktede unge spillerne i verden, og signerte for Manchester City som eide ham de neste sju årene. Riktignok ble han leid ut til ulike klubber, med oppholdet i Feyenoord som det aller mest suksessfulle - der han scoret 20 mål på 23 kamper. I 2015 ble han Celta-spiller. Guidetti har også scoret mange mål for de aldersbestemte landslagene i Sverige.

For Johan Sjøbakk Lund har de første fem ukene i Spania vært fulle av opplevelser og ny kunnskap. Etter en måned med språkkurs i Valencia flyttet han sist uke til Zaragoza, der han skal skaffe seg studiepoeng og fortsette å lære seg det spanske språket.

– Eibar som jeg besøkte er for øvrig en fin liten by, med en spesiell fotballklubb. Kanskje kan den sammenliknes litt med Östersund. De har kommet fra et stykke ned i divisjonene til høyeste nivå i Spania, i en by med under 30.000 innbyggere.

Forskjellige opplevelser

Den sportsglade 24-åringen fikk med seg fotballkamper allerede på turen nedover Europa for en drøy måned siden, han opplevde sykkelrittet Vuelta España på nært hold, fikk med seg Rosenborgs bortekamp mot Real Sociedad og har fartet litt rundt i Spania den første måneden der nede. Ikke bare av sportsinteresse, men også for å se nærmere på ulike byer og blir kjent med den spanske kulturen.

Når Innherred.no kontakter ham, sitter han på Taco Bell i Zaragoza, en hurtigmatrestaurant der de har tex-mex på menyen.

– Jeg har ikke helt rukket å komme inn i alle ting og tang i Zaragoza ennå, så da må det bli litt enkelt, unnskylder han seg.

Men ganske raskt vil han nok komme mer inn i den zaragoziske hverdagen også. Han bor i et kollektiv med mannlige og kvinnelige studenter fra en rekke forskjellige land. I klassen han går i på skolen er det imidlertid så å si bare spanjoler.

– Det at man er nødt til å bruke språket, gjør det både mer motiverende og gir større fremgang enn hvis mye snakking utenom læringen foregår på norsk eller engelsk, konstaterer Lund.

Fire måneder til

Han er den første som drar på utveksling fra Nord universitet til Spania, mens det har kommet flere derfra opp til Levanger tidligere.

– Noen av dem jeg kjenner fra utveksling hos oss har hjulpet meg med en del praktiske ting her nede. Det har vært veldig greit.

Oppholdet i Zaragoza varer ut januar måned. Han skal hjem en tur på juleferie, men for øvrig er det fullt Spania-fokus.

– Jeg holdt på å få litt hjemlengsel da jeg så at det var nesten like varmt og fint hjemme som det er her nede, smiler Lund.

Likevel spørs det nok om ikke de 24 varmegradene i Zaragoza holder seg lenger enn sommerdagene her. Og når oppholdet i Spania er ferdig, er det ikke lenge til våren kommer i Trøndelag. Til sommeren er Johan Sjøbakk Lund ferdig utdannet adjunkt.