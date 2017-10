Fin medaljefangst på vestlandsturen

Sport

Judomiljøet er bra på Innherred. Sist helg reiste sju utøvere til Sandnes for å måle krefter i sesongens siste Norgescup-stevne i Sandnes.

Den som kanskje imponerte aller mest var Lavrans Lysne-Ness. Han konkurrerer i klasse U21-100.

I sin første kamp møtte Lavrans klubbkamerat Markus Leonhardsen. Disse to har trent og konkurrert sammen siden barnsben av. Det ble en lang og intens kamp, som Lavrans til slutt vant på kvelning. Leonhardsen er hjemmehørende i U18-klassen, men deltok i U21 denne gangen.

Etter seieren mot klubbkameraten slo Lysne-Ness ut en utøver fra Bergen Judoklubb, og fikk sitt velfortjente gull.

Seniortriumf

– For første gang deltok en av våre ungdommer i seniorklassen, og det endte med et overbevisende gull til Lavrans Lysne-Ness. Her slo han både brun- og sortbelter, og det står virkelig respekt av Levanger-ungdommen. Lang og god treningsinnsats er det som har løftet Lavrans til dette nivået. Etter en sykdomsperiode i vår er han nå tilbake for fullt, og det vises på resultatene, skryter trener Lars-Erik Bjørås.

Lavrans har enda ett år igjen i U21-klassen, før han går over til senior i 2019.

Levanger Judoklubb har i tillegg flere svært dyktige ungdommer på tur opp gjennom rekkene, og klubben kan nok derfor gå spennende tider i møte de nærmeste årene.

Mange medaljer

Andre utøvere fra klubben gjorde også sine saker bra i Sandnes.

Sander Næssan og Emmeli Ertzaas deltok i U18-klasser, i tillegg til sine egne U15-klasser, og tok medaljer i disse også.

Begge to går opp til U18 neste år, og det er nyttig å få kjent på det tøffere nivået i denne klassen allerede nå.

Mathias Eriksen tok sitt første gull i et Norgescup-stevne.

Ole-Johan Otlo, som denne gangen konkurrerte i en ny klasse (U15+66), tok hjem en hederlig bronse.