LFK kunne tjent 75.000 kroner på å spille uavgjort i serieavslutningen

Sport

Nå må laget nøye seg med 25.000 kroner i premie istedet for 100.000 kroner fra hovedsponsoren for 1. divisjon, OBOS.

OBOS gir nemlig belønning til de lagene som spiller flest kamper uavgjort.

– OBOS handler om å eie sammen, og om å dele. Derfor ønsker vi å belønne lagene som i løpet av sesongen har vært flinkest til å dele poengene, sier kommunikasjonsrådgiver Eddie Chr. Thomas i OBOS.

Tre lag endte på 12 poengdelinger, Åsane, LFK og Elverum. Som laget med mest målrike uavgjortkamper fikk laget fra Vestlandet førstepremien, Levanger ble nummer to og Elverum nummer tre. Sistnevnte får 15.000 kroner i premie.

Pengene kan «deles videre» til et godt formål i egen klubb eller i nærmiljøet.

Ingen av lagene spilte uavgjort i siste kamp i serien, og dermed endte «deletabellen» slik den stod før serieavslutningen. Det var klart allerede før kampen mot Ull/Kisa at et uavgjortresultat ville sikre sjuendeplassen i OBOS-ligaen med de premiepengene det gir fra NFF, men skal vi si heldigvis så var ikke LFK kyniske for å spille uavgjort - hvis de i det hele tatt visste om premien fra OBOS.