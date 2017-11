Han ble årets talent i Verdal

Sport

Kristian Melting kom til Verdal foran årets sesong for å holde førstekeeper Maciej Raniowski på tå hev og steppe inn når det trengtes.

Det gjorde han med bravour. Etter at Raniowski hadde pådratt seg sitt tredje gule kort for sesongen mot Orkla, fikk Melting jobben med å stå bakerst i den viktige kampen mot Steinkjer i høst. Dessverre for Melting kålet lagkameratene det litt til slik at gjestene tok igjen Verdals 2-0-ledelse.

Stor fremgang

I nok en viktig kamp i høst, borte mot Mo IL, holdt han imidlertid buret rent og sørget for et viktig poeng i det som på det tidspunket var en helt avgjørende kamp rundt nedrykksstreken.

I tillegg til innsatsen for A-laget har Melting spilt ni kamper for G19-laget til Verdal i år.

– Kristian kom inn i treningsgruppa i vinter som et ubeskrevet blad fra Mosvik. Han har tatt store steg, og talentprisen - som egentlig er en gjennombruddspris - passer Kristian godt, heter det i juryens begrunnelse.

Forbilledlig

Årets spiller ble Sigurd Røstad Olsen. Ikke minst som et forbilde for de yngre både på og utenfor banen.

– Til tross for et hektisk familieliv har han nesten fullt treningsoppmøte og viser veg for de andre, sier juryen, som samtidig påpeker at han ble den med flest målgivende pasninger av alle.

Spillernes spiller og årets treningshest

Spillerne selv kåret også årets spiller, og deres valg falt på Thomas Almli. Han har stått frem som en lederskikkelse i hele år, og scoret dessuten 2-1-målet på overtid borte mot Strindheim.

Årets treningshest ble Jørgen Haug. Kantspilleren var involvert i tjue kamper i år, en del av dem som innbytter. Likevel møtte han alltid på trening med gode holdninger og godt humør, også etter at en alvorlig skade satte ham utenfor fotballbanen den siste tredjedelen av sesongen.

Toppscorer

Verdals toppscorer fikk også en pris på årsfesten. Hans Kristian Nordvoll scoret 13 mål og assisterte ytterligere åtte scoringer.

– Dessverre scoret laget som helhet litt for få mål, påpeker juryen i forbindelse med utmerkelsen.