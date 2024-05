Hvem tenker skoleeier skal strekke seg?

Elever med individuell opplæringsplan? Foreldre som kjemper en kamp hjemme hver dag med lekser, eller å få poden på skolen? Fylkesmannen skal strekke seg og se mellom fingrene på lovbrudd? Lærere som allerede er overarbeidet og som leter etter ny jobb? Eller som trenger sovemedisin for å få sove nok til å komme seg på jobb? Nyutdannede som er utslitte?

Hvordan skal de strekkes? Fagarbeidere som ikke rekker over alle de skal møte og trygge på parkeringsplassen, i garderoben, i timene, samtidig som en elev trenger hjelp til å ta medisinen sin? Helst alt på en gang! Elevene som er umotiverte og allerede ikke kommer seg på time? Hvordan skal denne strekkinga foregå?

Hvem skal bestemme hvem som skal strekkes mest? Kom på besøk og hjelp oss å prioritere hvem det skal ramme mest, hvem som tåler mest!

Og denne strekkinga skal foregå på dugnad? Definisjonen på dugnad er at det er frivillig og ubetalt arbeid. Tenker at vi ikke sier mer om det.

Dette minner meg om en konkurranse jeg innimellom har med elevene. Hvor lang kan vi strekke en seigmann? Først drar de i hode og føtter og ser at den er vanskelig å strekke lenger enn fem cm. Så sier jeg at rekorden min er 60 cm. Da kommer noen på at de kan strekke den lenger om de kutter og klipper. Du verden som det klippes, og kuttes. Men den ryker til slutt.

På ulike stadier for det har litt med hvordan kuttinga foregår, og seigmannens oppbygging. Den er ulik fra seigmann til seigmann. Jeg føler meg som den seigmannen nå. Jeg går av på midta, eller så ryker hodet. Derfor roper jeg stopp. Før det skjer. Og så tror jeg at jeg er såpass klissete og seig at jeg finner tilbake til min opprinnelige form.

Og som jeg gleder meg til det!

Ydmykhet er en egenskap det er vanskelig å finne på enkelte steder. Det er fort gjort og lett å bli arrogant når man har makt. Det er ikke så lurt.

Selv en seigmann forstår det!

Kristin Aas