Nå blir det stille i fjøset (og bilen)

Onsdag slutter NRK å sende radio på FM-nettet i Midt-Norge. Nå er det DAB+ for alle pengene. Mange er, med rette, spent på hvordan dette vil slå ut rundt om i de tusen hjem, men ikke minst i biler, fjøs og andre arbeidsplasser rundt omkring. Dette blir framstilt seg om et teknologisk framskritt fra NRKs side. Så langt viser undersøkelser at det er et mindretall av oss som er fullt forberedt, og som har utstyrt seg med nødvendig utstyr for å få en sømløs overgang til de nye radiosendingene.

Lang ventetid på DAB-radio i bil Inntrøndere står i fare for å bli uten bilradio fra i morgen. Da blir DAB+ innført, men alt nødvendig utstyr finnes ikke.

Norge er det første landet i verden der de sentrale kringkastingsselskapene satser på en heldigital radio. Sverige, for eksempel, har valgt å fortsette med FM-sendingene, fordi de ble i tvil om DAB var den rette teknologien. Også her til lands er det mye tvil og vært mange protester. Senest på slutten av fjoråret ble det kjørt en ekstra runde på Stortinget da det ble stilt spørsmål ved forsvarligheten av en til DAB.

Noen fortsetter. Undersøkelser har vist at sju av ti norske biler ikke har utstyr for DAB. De må oppgraderes. Mange venter med det. En grunn er at det koster mye penger. En annen er at de velger å satse på nettradio med mottak på smarttelefoner. Blant norske bønder har det også være mye diskusjon om framtidig radio. De har FM-radio innebygd i sine hørselvern, en såkalt Peltor, og lurer nå på hvordan de skal få dagene til å gå uten Nitimen og lokale nyheter.

En annen gruppe som er spent på overgangen er de som driver med lokalradio, mest kjent som nærradioer. Det er ikke sånn, som det feilaktig blir sagt av noen at FM-nettet slukkes. Det er NRK som i første omgang forlater FM. De kommersielle FM-kanalene blir borte fra 21. april, men selve FM-nettet skal i alle fall bestå i minst fem år til. Det gir rom for lokalradioene som nå ser muligheter.

I helga fikk jeg høre mer om dette under en journalistkonferanse i Stjørdal. Nea Radio, med hovedsete i Selbu, har valgt å satse og ta et større rom når NRK forlater FM-båndet. Så langt har de hatt sendinger til 30–40.000 potensielle lyttere. Nå tar Nea Radio i bruk nye sendere slik at de kan nå 250.000 i området mellom Røros, Trondheim og Levanger.

Det blir spennende å se hvordan dette går. Det er ikke opplagt at alle blir med NRK over på DAB, ikke hele tiden og overalt i alle fall!

(Lederkommentar i Innherred 7. februar 2017)