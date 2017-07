Ny giv i aktivitetstilbudet på Stekke

Debatt

Fra 1. august 2017 realiseres et nytt og samordnet dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke. Dette helhetlige grepet sørger for en mer rettferdig fordeling av ressursene og et bedre tilbud for flere brukere med høyere kvalitet enn før. Grepet er en omlegging – eller videreutvikling og styrking om man vil - av det allerede eksisterende tilbudet ved Stekke kafé.

Innledningsvis ønsker vi imidlertid å takke. Vi ønsker å takke ildsjelene som har stått på for å gjøre Stekke kafé til en trivelig plass og et tilbud som ble satt pris på av eldre og andre brukere. Gjennom tidligvårens debatter er det blitt synliggjort et engasjement rundt Stekke kafé som fortjener både respekt og anerkjennelse fra det politiske Verdal. Likevel er det slik at noen endringer må til for å gjøre kafélokalene tilgjengelig for enda flere enn det som har vært tilfellet fram til i dag. For Verdal kommune må en så rettferdig fordeling av de ressurser, som vi til enhver tid har tilgjengelig, være ledestjernen for politikken som føres.

Selv om kafeen på Stekke utvilsomt har vært viktig for de mest aktive brukerne og medarbeiderne ved kafeen, så knytter det seg dessverre noen økonomiske realiteter ved dette tilbudet som politikerne ikke kan se bort fra.

Med 20-25 personer som er innom for å spise middag, dessert og kaffe daglig mellom kl. 10:00 og 14:00 blir driftsgrunnlaget for en kafé dessverre for tynt til å være økonomisk bærekraftig. Når kafeen har gått med et årlig underskudd de siste åra på mellom 400 000 – 700 000 kr, har Verdal kommune vært nødt til å subsidiere dette underskuddet. Ved kjapp hoderegning vil man da fort oppdage at ressursbruken pr. bruker blir svært høy. All den tid mange andre brukere av kommunale tjenester i Verdal må klare seg med knappe ressurser er politikerne da nødt til å stille seg selv de grunnleggende spørsmålene: Bruker vi de pengene vi har til rådighet optimalt? Når vi riktig bruker på riktig sted til riktig tid? Svaret for Stekke kafés vedkommende blir på bakgrunn av dette dessverre nei. Sett i sammenheng med behovet for en samordning av dag-, lærings- og mestringstilbudet i kommunen finner kommunen det derfor nå riktig å ta et grep som sikrer lokalene til Stekke kafé fremtidig aktivitet, samtidig som et stort og viktig brukerbehov for et godt dagtilbud får et løft både på innhold og utvidete åpningstider.

Innlegg Åpent brev om Stekke kafé dag-, lærings- og mestringstilbudet i Verdal kommune har pågått lenge. Med Virksomhetsleder for Bo- og dagtilbudstjenesten som prosjektleder har en prosjektgruppe på 8 medlemmer jobbet i samspill med rådgivningsfirmaet RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) – der Komité Mennesker & livskvalitet og ulike interesseorganisasjoner har utgjort referansegruppene – for å utarbeide et helse- og omsorgsfaglig grunnlag for beslutningen om å samordne dag-, lærings- og mestringstilbudet i Verdal kommune. I korte trekk går tankegangen - i forlengelsen av denne prosjektgruppens arbeid - ut på å gjøre Stekke til et knutepunkt for kommunale, tilrettelagte aktiviteter. Målgruppen for det nye tilbudet er blant annet personer innenfor NAV-systemet, mennesker med rusproblematikk, mennesker med psykiske plager eller lidelser, eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og unge og eldre med demens. Noen kan være bidragsytere for andre, mens andre trenger støtte for å kunne delta i aktiviteter. Den enkelte sin opplevelse av mestring krever et mangfold av aktiviteter fordi vi er ulik.

Dette krever samhandling med andre tjenester innad i kommunen, med private aktører og frivillige lag og organisasjoner. En koordinatorrolle får derfor oppgaven med å tilby rett aktivitet, til rett person til riktig tid.

Samhandling mellom Verdal kommune og Frivillighetssentralen vil bidra til at lokalene på Stekke blir et sosialt knutepunkt.

Det nye aktivitetstilbudet på Stekke omfatter med andre ord en samkjøring av mange aktører. Så langt er følgende avklart:

Det er engasjert en koordinator som skal koordinere aktivitetene og samarbeidet mellom de ulike aktivitetstilbudene. Koordinatorstillingen lyses ut som fast stilling.

Dagtilbudet «Kontakten» blir en del av det nye aktivitetstilbudet fra 1. oktober 2017. Det pågår en kartlegging av dagens deltakere sine interesser og hva de ønsker å bidra med i det nye aktivitetstilbudet. «Kontakten» har en ansatt i 50 % stilling. Den ansatte får tilbud om å fortsette i det nye aktivitetstilbudet.

Hjemmetjenesten og institusjonskjøkkenet har tatt ansvar for informasjon og veiledning til beboerne på Stekke om matombringingstjenesten (frokost, middag og kveldsmat) som tilbys av kommunen. Det er mulig for pårørende å kjøpe middag.

Beboere på Stekke får tilbud om matombringing i egen leilighet eller i fellesarealet hvis ønskelig. Eventuelle behov for tilrettelegging/bistand knyttet til måltid vil gis som praktisk bistand etter søknad. Dette er i samsvar med kommunal praksis forøvrig. På denne måten består spisetilbudet i lokalene på Stekke - med tilgang på næringsrik mat tilberedt med den samme yrkesstolthet og omsorg som ansatte på produksjonskjøkkenet gjør for absolutt alle eldre og andre brukere i kommunen.

Kulturtjenesten bidrar med formidling av ulike kulturaktiviteter i samarbeid med dag-, lærings- og mestringstilbudet.

Det pågår en prosess for å avklare hvor dag-, lærings- og mestringstilbudet får sin faglige, organisatoriske tilknytning.

Det legges opp til en opptrapping av aktivitetstilbudets åpningstider til enkelte kvelder og helger utover høsten.

Frivillig Verdal blir en samarbeidspartner i aktivitetstilbudet fra 1.august 2017.

Frivillig Verdal skal ha ansvar for å drifte enkel kaffeservering som er åpent for alle i åpningstiden.

I tråd med signaler både fra rådet for likestilling for funksjonshemmede og eldrerådet, har et solid politisk flertall i formannskapet og kommunestyret, bestående av Ap, Krf, Høyre og Venstre, besluttet å legge til rette for en omlegging av aktiviteten ved Stekke i tråd med disse tankene.

Med en slik utforming av det nye dag-, lærings- og mestringstilbudet er intensjonen å gi flere innbyggere muligheten til å delta i et aktivitetstilbud ut fra egne interesser, ressurser og forutsetninger.

Med denne omleggingen vil vi oppnå en ny giv i aktivitetstilbudet på Stekke – en videreutvikling og styrking av et eksisterende tilbud - som nå blir tilgjengelig for flere brukere og som fordeler Verdal kommunes ressurser mer rettferdig enn før.

Bjørn Iversen

Ordfører (Ap)

Verdal kommune

Trine Reitan

Leder (Ap)

Komité Mennesker & livskvalitet

Arild Pedersen

Gruppeleder

Verdal Ap