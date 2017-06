Over 2000 har sett Hallems dokumentar

– Vi visste ikke hva vi skulle forvente da vi startet med prosjektet. Produksjonsselskapet trodde kanskje vi skulle fylle en sal, men jeg tenkte vel at det var litt mer interesse enn som så. Det har derimot blitt veldig mye oppmerksomhet, det er nesten litt massivt, sier regissør Marte Hallem.

Regissøren har imidlertid opplevd kommuneledelsen i Verdal som skeptisk til filmprosjektet, og hevder de har uttalt ting om filmens tema og innhold som: «Dette er vi ferdig med». (Saken er for våre abonnenter.)

– Ikke ett ledig sete

I helgen var det premiere på filmen som nærmest har vært på alles lepper den siste tiden. Det var totalt syv forestillinger i Verdal i helgen, i tillegg til en visning på torsdag for pårørende. Filmen ble også vist i Namsos, Levanger, Stjørdal, Steinkjer og Trondheim.

Salen i Verdal har plass til 200 personer og kinosjef Eli Røthe kan melde om fullt hus på alle forestillinger. Totalt 1400 personer fikk med seg den mye omtalte filmen i helgen.

Odd-Arne Kippe ved Verdal kino kunne mandag fortelle at det er forhåndsolgt 400 billetter til de kommende visningene. Han antar derimot at antallet vil øke, og når Innherred snakker med han onsdag formiddag har 2100 sett filmen i Verdal.

– På forestillingene hittil har det ikke vært ett ledig sete, sier Kippe.

De andre kinoene i fylket og nabofylket har hatt over 300 besøkende i helgen.

– Jeg synes det er kjempebra. Selv om jeg tenkte at det kom til å bli litt interesse rundt filmen fordi den har et tema som angår så mange, hadde jeg ikke forventet dette, sier Hallem.

Får mange meldinger

Hallem forteller at det har blitt mange samtaler om filmen blant folk, både i sosiale medier og ute på gata.

– Det var også et av målene, at den kunne være et slags oppspill til samtaler, i tillegg til å sette fokus på forebygging, sier hun.

Regissøren har mottatt flere rørende meldinger fra rusmisbrukere som sliter med å komme seg unna dop etter premieren.

– Det var en som sa at han ble helt ødelagt etter å ha sett filmen, men at han så på det som en motivasjon til å fortsette kampen, slik at han ikke ble nestemann på lista, sier hun.