3.500 så premieren

Kultur

De helt ytterste radene i spelamfiet på Stiklestad var tynt besatt under premieren på Spelet om Heilag Olav onsdag kveld. Ifølge pressekontoret ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter ble det registrert om lag 3.500 solgte billetter til åpningsforestillingen.

Åpnet av preses

Premieren gikk som forventet bra for seg, og publikum roste forestillingen og regissøren for årets forestilling. Preses Helga Haugland Byfuglien fikk æren av å åpne årets Spel-uke på Stiklestad, og sa i sin tale at kjærlighet for andre var i fokus både i 1030 og 2017.

- Nestekjærlighet går langt ut over venner og familie. Det handler om nestekjærlighet for fattige og svake, sa preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien i sin åpningstale for årets utgave av Spelet om Heilag Olav.

Hun trakk i talen linjer fra 1030 til Luther og fram til i dag, og la vekt på betydningen av slaget på Stiklestad etter at Olav Digre kastet fra seg sverdet og ga sin lit til Gud.

- Da snudde nederlaget til seier. Etterhistorien viser hvor viktig det var for landet vårt, sier hun.

Utvikles videre

Ordfører Bjørn Iversen holdt en innledning til åpningen fra spelscenen, og la vekt på at Stiklestad fortsatt skal utvikle seg som en samfunnsaktør.

- Målet er å være en symboltung aktør for samfunnsdebatten. Grunnlaget for spelet er høyaktuelt den dag i dag, og er like aktuelt som i 1030 med inkludering og toleranse som noen viktige punkter. Vår klare ambisjon er å videreutvikle Stiklestad videre fram mot jubileumsåret 2030, som kommer nærmere i stadig økende takt, sa Iversen fra talerstolen.