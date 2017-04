Gauderne klare for å vedlikeholde tradisjonen

– Jeg tror det blir veldig bra, jeg.

Det er spådommen Anders Lynmo (21) kommer med for bilentusiastenes tradisjonelle «gaudertur» til Sverige på skjærtorsdag. Han er arrangør for årets utgave, tross hans unge alder og det faktum at dette bare er hans andre deltakelse hittil.

– Det skal gå bra det, sier han selvsikkert.

Alle velkomne

Som vanlig er det oppmøte på Shell Vinne på formiddagen. Deretter kjører man i kolonne fra Verdal til Åre, hvor de handler, drar på utesteder eller samles på forskjellige steder.

– Det er jo sosialt da, fremhever Lynmo.

Kjøreturen kan nok ses på som en rullende fest, men «gauderne» har fått visse retningslinjer å følge. På Facebook-arrangementet skriver Lynmo at alle bør oppføre seg voksent å ta ansvar for egne handlinger. Videre må de regne med å bli kontrollert på Ådalsvollen. Og den siste anmodningen fra Lynmo er antakelig den viktigste av dem alle:

«Å ikke minst, BRUK BILBELTE. Vi har ingen å miste. Vil ha me aill dit å ikke minst heim igjen.. Man har en familie som venter på dåkk hjemme som er glad i dåkk. Tenk på de»

Til slutt ønsker Lynmo alle velkomne – ikke bare verdalinger og levangsbygg!

Tror på normal deltakelse

– Hvor mange tror du kommer?

– Jeg antar ca. 40 biler og mellom 150 og 200 personer. Det er ca. det hvert år, forteller Lynmo. Han peker samtidig på at over 100 har sagt at de deltar (på Facebook), og over 50 har meldt sin interesse.

Dette er første tur over svenskegrensa på skjærtorsdag etter Nord-Trøndelag Gatebilklubb ble opprettet . Det skjedde like før jul, og skal være en klubb hvor rånerne kan samles om sine interesser. Lynmo tror likevel ikke det vil forandre turen i særlig grad.