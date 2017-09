– Det var nok mer estetikk på Øra i gamle dager

Nyheter

Onsdag kveld lanseres en helt ny bok med gamle og nye bilder fra Verdalsøra på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, i forbindelse med arrangementet Gjenstandene forteller.

Samarbeid med verdalskvinne

«Forandring Verdal - fotografi før og nå» er tittelen på boka som er nummer tjueen i rekken av slike bøker fra byer og steder i Norge, Tyskland, Østerrike og New Zealand.

– Hvorfor akkurat Verdal?

– Hun som jobbet som agent for meg tidligere, Therese Strupstad Hagen, er herfra, og syntes jeg burde lage en bok for Verdal, sier Peter Lukas fra Grimstad.

Lukas kaller satsingen mer et kunstprosjekt enn en fotojobb. Etter at Hagen hadde gjort et grovutvalg av bilder fra samlingen som SNK er i besittelse av, gikk Peter Lukas igang med å velge ut et førtitalls gamle bilder der han ville ta nøyaktig de samme motivene i dag.

Mye jobb å være nøyaktig

For å vise hvordan det så ut før - og hvordan det ser ut på samme sted i 2017.

– De gamle bildene er i all hovedsak fra mellom 1860 og 1910. For å finne ut akkurat hvor de er tatt, har jeg både skravlet med folk jeg har truffet, brukt kart og geografiske hjelpemidler og vært på landoppmålingskontoret i kommunen, forklarer han.

Målet har vært å ta identiske bilder, med samme lysforhold i snøfrie omgivelser. Kameraet han har brukt er en Leica M-P med et gammelt objektiv.

Mer estetikk før

Foruten å dokumentere forandringen i Verdalsøra og de andre stedene med liknende bøker, innrømmer Lukas at å belyse estetikk i moderne bysentrum er en baktanke. Fotografiene er tatt i løpet av noen få dager, og er således et øyeblikksbilde av tilstanden. Her vises både slitte bygg, vegarbeid og rot i bygatene.

– Bildene er ikke noe forsøk på verken å forskjønne eller gjøre byen styggere. Det er slik det er. På samme måte har jeg vist frem både Wien og andre byer og steder. Verdal skiller seg nok ikke spesielt ut på forandring. Det er ganske gjengs at man i gamle dager la mye mer vekt på byplanlegging og estetikk, fastslår Peter Lukas.

Moeparken

Boka med bildene fra Verdalsøra er trykket i 500 eksemplarer, og Verdal bibliotek har fått ett eksemplar i gave. De andre bøkene i serien er heller ikke trykket i stort antall - det har ligget på 500-1000 eksemplarer, med Wien-boken som den mest trykte med 2000 eksemplarer. Og de kommer kun i ett opplag.

Kanskje har også Lukas funnet ut av ting i Verdal som ikke så mange vet om fra tidligere. For eksempel vil sikkert noen stusse over bildet fra Moeparken før og nå. Paviljongen viser seg å stå mye lenger ned i parken i dag enn hva den gjorde da det var en flott liten park med lekeareal opp mot Fløytarvegen/Haakon VIIs allé.