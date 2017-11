Tar over som trener i den gamle storklubben

Sport

Det undrer Nessegutten Fotball på, etter at de torsdag kveld inviterte til pressekonferanse for å presentere ny hovedtrener.

«En legende er på vei ned fra tronen sin» Det skriver klubben. Selv er Steinar Gjemble langt mer forsiktig i beskrivelsen når han nå gir seg som trener.

Gjemble blir ikke ny landslagssjef Norges fotballforbund respekterer at han har kontrakt med Nessegutten også i 2017.

Offensiv nytrener

Legenden Steinar Gjemble valgte å gi seg etter årets sesong (selv om han ikke ble ny landslagstrener).Fotballaget tok det mer eller mindre for gitt at T-A og Innherred ville sende direkte fra seansen, etter at for så vidt begge avisene sendte fra ansettelsen av Roger Naustan som ny Levanger FK-trener, og T-A dessuten fulgte opp med direktesending fra Guldbergaunet da Steinkjer FK offentliggjorde at Yngve Sakshaug var deres nye trener i 2018.

Allerede mandag fikk spillergruppen i Nessegutten vite at Ståle Johansen blir deres nye trener.

– Han er et sosialt menneske som foretrekker en intensiv treningshverdag. Han er glad i fotball hvor det scores mange mål, og gjenvinning av ball er høyt prioritert, beskriver Nessegutten fotball etter ansettelsen.

Fullt kjør fra nyttår

Frem mot jul skal den nye treneren bli kjent med spillerne i en periode hvor laget ikke har like stort krav til oppmøte på trening. I november er det to treninger i uka, mens spillerne i desember skal møtes en kveld hver uke.

– Fra nyttår starter oppkjøringen til ny sesong for fullt med hele tre treninger i uka, forteller fotballaget, og fremhever at spillerne har fått et positivt førsteinntrykk av sin nye trener og gleder seg til å ta fatt på en ny treningshverdag.