Det har vært en rekke innlegg i Innherred som kritiserer ordførerpartienes forslag til budsjett.

Både tillitsvalgte, enhetsledere, og advokater har vært svært tydelige i sin kritikk imot kuttene innen skole og oppvekst.

Rødt, SV, MDG, pensjonistpartiet og Ap deler denne kritikken.

Derfor styrker vi ramma til opplæring alene med over to millioner. Vi styrker også kampen mot nyfattigdommen med betydelige midler.

Det har i moderne tid aldri vært foreslått så store endringer til kommunedirektørens forslag som våre partier nå fremmer.

Vårt alternative budsjett er et solidaritetsbudsjett. Et budsjett som sier nei til kuttismen innen skole, og et ja til mer forebygging og mindre forskjeller i Levanger-samfunnet.

Tone Wanderås (Ap), Gunnar Løvås (SV), Lars Einar Karlsen (Rødt), Asgeir Persøy (Pensjonistpartiet), og Espen Wigen (MDG)