Vi skal behandle budsjett og økonomiplan for Verdal kommune mandag 11.12. Det jeg vil bringe til torgs denne gangen er min bekymring for demensomsorgen her i kommunen. Antall mennesker som venter på utredning har økt med 100 prosent bare det siste året. Med pårørende som og går og venter på avklaringer så gjelder dette mange mennesker i vår kommune.

Er du under 65 år ved mistanke om utfordringer i den retning blir du henvist direkte fra fastlegen til spesialhelsetjenesten. Er du derimot over 65 blir du henvist til kommunens demensteam for en utredning, ved bekreftelse av mistanken blir pasient sendt tilbake til fastlege som henviser videre til spesialhelsetjenesten. Slik jeg har forstått det.

Det kommunale demensteamet er blitt for lite, og klarer ikke å utrede innen rimelig tid. Det står mange mennesker i kø og venter på utredning. Vi har kompetanse i Verdal kommune, men teamet er blitt for lite. Teamet var for ikke så lenge siden i front i landssammenheng, men stillingene er redusert og kompetansen brukes annerledes i kommunen. Er det å rigge seg for en nær fremtid med en stor befolkning over 80 år?

For at disse menneskene skal få den hjelpen de har krav på så må det foreligge en diagnose. For at pårørende skal få kurs og veiledning i hvordan dette skal håndteres så må det og være en diagnose.

Med en dobling av henvisninger siste år, er det lett å forstå at det oppstår ventetid. Denne ventetiden kan vi få ned ved å bygge demensteamet opp.

Det fremheves i mange sammenhenger at vi skal rigge oss for fremtiden og vri pengene fra skole til helse i vår kommune.

Vi må rekruttere og beholde dyktige personer så vi klarer å følge opp denne gruppen med sårbare mennesker på en god måte. Vi må gjøre demenskoordinator og hukommelsesteamet bærekraftig slik at de pasienter og pårørende som venter på oppfølging av hukommelsesteamet får det innen rimelig tid. Verdal kommune har pr. i dag ikke forutsetningene for å greie å utføre den helsehjelpen de har krav på.

Dette er ting som må prioriteres.

Når det finnes midler til å sette inn to sykepleiere i 100 prosent stilling ekstra for å få helseplattformen opp å gå, så må det også finnes midler for å styrke demenskoordinator/ hukommelsesteam.

Politikk er å prioritere, politikk er å ta valg. Denne tjenesten må styrkes.